Помощник Медведева ответил на статью о «заказе» министра обороны Италии

Помощник Медведева про статью о «заказе» министра обороны Италии: он никому не нужен

Заявления министра обороны Гвидо Крозетто ранее подвергались критике со стороны замглавы Совбеза Дмитрия Медведева

Гвидо Кросетто (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Министру обороны Италии Гвидо Крозетто не нужно себя переоценивать, заявил «РИА Новости» помощник заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Олег Осипов, комментируя статью о якобы запросе Москвы устранить Крозетто.

«Не надо переоценивать себя. Он никому не нужен», — сказал Осипов.

Итальянское издание il Foglio со ссылкой на данные разведки, поступившие в правительство, ранее написало о перехваченном из Москвы запросе устранить министра обороны Гвидо Крозетто, который якобы должен выполнить ЧВК «Вагнер». Награду за это объявили в $15 млн, говорится в заметке. Угроза исходит, утверждает издание, от бывшего президента России Дмитрия Медведева.

После выхода заметки сам Крозетто на своей странице в Twitter сообщил, что не чувствует угрозы и не верит, что за его устранение объявили награду. «Если бы были какие-то реальные риски или угрозы такого масштаба, я бы непременно был проинформирован о них, и этого никогда не было», — сообщил он.

В конце февраля Крозетто во время встречи с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню заявил, что поставки оружия предотвращают Третью мировую войну. «Если российские танки придут в Киев, разразится Третья мировая война», — цитировал его заявление телеканал Rai.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев после этого назвал Крозетто «редким дураком». «Во-первых, защита никому не нужной в Европе Украины не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно — все в труху», — написал он.