Политика , 17 мар, 13:02
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Кремль опроверг подготовку официального обращения Путина к нации
Дмитрий Песков
Кремль опроверг сообщения о том, что Владимир Путин готовит обращение к нации в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся из-за коронавируса. Об этом сообщил представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Обращение к нации никакое не готовится», — сказал он.
Ранее источник «Медузы», близкий к администрации президента, рассказал изданию, что глава государства готовит обращение, в котором объявит о переносе всенародного голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса. Вместе с тем, по данным издания, окончательного решения о переносе голосования еще нет.
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