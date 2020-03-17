Кремль опроверг подготовку официального обращения Путина к нации

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Кремль опроверг сообщения о том, что Владимир Путин готовит обращение к нации в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся из-за коронавируса. Об этом сообщил представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Обращение к нации никакое не готовится», — сказал он.

Ранее источник «Медузы», близкий к администрации президента, рассказал изданию, что глава государства готовит обращение, в котором объявит о переносе всенародного голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса. Вместе с тем, по данным издания, окончательного решения о переносе голосования еще нет.

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