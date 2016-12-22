Суд отклонил иск российского бизнесмена к Buzzfeed из-за досье о Трампе

Судья Южного округа Флориды отклонила иск российского бизнесмена, владельца XBT Holding Алексея Губарева к изданию Buzzfeed из-за его упоминания в досье о президенте США Дональде Трампе, сообщает Politico со ссылкой на решение суда.

Суд счел, что поскольку досье было предметом официального расследования и, в том числе обсуждалось, как действующим президентом Трампом, так и его предшественником Бараком Обамой, публикации о нем попадают под защиту, предусмотренную законом и отклонил требования бизнесмена. Адвокаты Губарева заявили, что намерены подать апелляцию на это решение.

Губарев утверждал, что указанная о нем в статье информация была ложной, а журналисты Buzzfeed не пытались с ним связаться чтобы подтвердить данные. Он добился того, чтобы суд считал его частным, а не публичным лицом.

Как отмечает The Hollywood Reporter, публичному лицу сложнее доказать, что его оклеветали в СМИ, для этого нужно, чтобы суд увидел злой умысел в действиях журналистов.

Губарев подал иск в феврале 2017-го, в досье, которое по данным The Wall Street Journal подготовил экс-сотрудник британской разведки Кристофер Стил, утверждалось, что бизнесмен был завербован российскими спецслужбами в рамках хакерской кампании против США. В статье Buzzfeed говорилось, что подтвердить информацию из досье не удалось, после претензий со стороны Губарева, его имя удалили из материала.