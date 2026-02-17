 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

Где и с чьим участием встречались делегации России и Украины. Инфографика

Где и с участием каких стран встречались делегации России и Украины
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Инфографика РБК
Сюжет
Мирный план по Украине
Россия, Украина и США проведут третий раунд переговоров — на этот раз в Женеве. Где ранее проходили встречи представителей России и Украины и кто выступал посредником — в инфографике РБК

В Женеве 17–18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, Украины и США. Предыдущие раунды переговоров прошли в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля, стороны оценили встречи как конструктивные.

Первые очные переговоры делегаций России и Украины прошли в Белоруссии в конце февраля — начале марта 2022 года: 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта — в Беловежской пуще. 10 марта главы МИД двух стран, Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба (покинул пост в 2024-м), встретились на полях дипломатического форума в Анталье. Во встрече также принял участие тогдашний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Делегации России и Украины продолжили диалог 29 марта 2022 года в Стамбуле.

Чем известен InterContinental в Женеве, где пройдут переговоры по Украине
Политика
Фото:EQRoy / Shutterstock

После этой встречи последовал почти трехлетний перерыв в прямых контактах. Переговоры возобновились весной 2025 года и продолжились летом, когда Россия и Украина провели три раунда встреч в Стамбуле.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
София Шошина София Шошина, Мария Лозовая Мария Лозовая
Украина Россия США переговоры ОАЭ
Материалы по теме
Кремль ответил на данные о начале переговоров России, Украины и США
Политика
Начало переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Спецэфир РБК
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
Члены делегации США в отеле в Женеве перед переговорами. Видео Политика, 11:59
Дочерей Галицкого оставили с отцом после смерти матери Общество, 11:59
Где и с чьим участием встречались делегации России и Украины. Инфографика Политика, 11:54
Есть три типа переговорщиков. Как вести себя с ними Образование, 11:53
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
На Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами после атаки БПЛА Политика, 11:46
Делегации России и США прибыли на переговоры о мире в Женеву Политика, 11:42
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Британская полиция создала группу для расследования дела принца Эндрю Общество, 11:40
Семейная ипотека и обманутые дольщики ИЖС: самые ожидаемые законы 2026-го Недвижимость, 11:38
Банк Standard Chartered снизил прогнозы по всем крупным криптовалютам Крипто, 11:27
Берлинале-2026: токсичные отцы и страдающие дети Стиль, 11:26
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
Супруга Пашиняна объявила о завершении их гражданского брака Политика, 11:20
Иномарки из серого импорта. Как изменились предпочтения и цены Авто, 11:15