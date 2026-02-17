Где и с чьим участием встречались делегации России и Украины. Инфографика
В Женеве 17–18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, Украины и США. Предыдущие раунды переговоров прошли в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля, стороны оценили встречи как конструктивные.
Первые очные переговоры делегаций России и Украины прошли в Белоруссии в конце февраля — начале марта 2022 года: 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта — в Беловежской пуще. 10 марта главы МИД двух стран, Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба (покинул пост в 2024-м), встретились на полях дипломатического форума в Анталье. Во встрече также принял участие тогдашний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Делегации России и Украины продолжили диалог 29 марта 2022 года в Стамбуле.
После этой встречи последовал почти трехлетний перерыв в прямых контактах. Переговоры возобновились весной 2025 года и продолжились летом, когда Россия и Украина провели три раунда встреч в Стамбуле.
