Politico узнала о тревоге в ЕК из-за «упрощения» фон дер Ляйен норм ЕС

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Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, придя на второй срок, скрытно начала заниматься дерегулированием и сокращением бюрократической нагрузки для повышения привлекательности экономики ЕС, что грозит сдвигом приоритетов от «зеленой» политики к послаблениям для бизнеса, пишет Politico.

Источники издания говорят, что их тревожит непрозрачность действий главы ЕК по «упрощению» правил и сокращению обременительных регуляций для бизнеса. Politico отмечает, что это может происходить под давлением правых правительств континента. Сдвиг источники газеты считают резким, а изменения, как отмечает издание, могут свести на нет результаты экологической политики фон дер Ляйен в ее первый срок.

«Когда мы движемся так быстро, как мы можем быть уверены, что все делаем правильно?» — сказал один из собеседников газеты.

Politico не в первый раз пишет о недовольстве среди европейских чиновников действиями фон дер Ляйен. В начале месяца газета отмечала, что глава ЕК пытается взять под свой контроль вопросы внешней политики ЕС, хотя функция не ее, а Совета ЕС и соответствующего еврокомиссара Каи Каллас.

В декабре издание передавало, что фон дер Ляйен критикуют за единолично принимаемые решения. «Фон дер Ляйен пошла дальше, чем любой другой председатель Еврокомиссии, в интерпретации своего мандата», — сказал тогда один из собеседников газеты.