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Военная операция на Украине ,  
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FT узнала, к чему Европа подготовит Украину перед переговорами

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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
На саммите в Париже европейские лидеры обсудят, как поддержать Украину и укрепить ее переговорные позиции, чтобы Киев мог сказать «нет» тому, что «навязывают США и Россия», а также возможную отправку миротворцев
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

На экстренном саммите в Париже, который пройдет 17 февраля, лидеры стран Европы обсудят конкретные планы обеспечения безопасности региона, независимо от участия США, а также поддержки Украины и укрепления ее переговорной позиции, сообщает Financial Times.

Саммит решили созвать в связи с началом переговорного процесса между Россией и США — на этой неделе в Саудовской Аравии встретятся делегации из двух стран.

В столице Франции по приглашению президента Эмманюэля Макрона соберутся лидеры Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании, Нидерландов и Дании, а также ЕС и НАТО. По словам чиновника, знакомого с подготовкой к встрече, «все, что Европа должна сделать, — это дать Украине как можно больше, чтобы она могла сказать «нет» вещам, которые ей навязывают США и Россия».

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Фото:Pierre Crom / Getty Images

Главной темой переговоров станет возможное развертывание европейских войск на Украине не на, а за будущей линией прекращения огня в качестве гарантий обеспечения выполнения мирного соглашения, сказали три источника FT. Один из них сообщил, что будут обсуждаться и альтернативные варианты, отметив, что Германия отнеслась к идее размещения миротворческих сил с осторожностью.

Неясно, будут ли США играть в этом процессе какую-то роль, пишет газета. Команда президента Дональда Трампа исключила возможность размещения американских войск на Украине, но, по словам европейских чиновников, допускает возможность предоставить «внешнюю поддержку», если там будут развернуты силы стран — членов НАТО.

Источник FT, близкий к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев на переговоры Вашингтона и Москвы в Эр-Рияде не пригласили, Украина узнала об их подготовке из СМИ. Однако украинские дипломаты все равно приедут в Саудовскую Аравию после визита в Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. «Конечно, мы понимаем, что у американцев есть свои проблемы с россиянами, двусторонние отношения — это не наше дело... Но необходимо участие Украины и Европы, если переговоры ведутся об Украине и Европе», — сказал собеседник газеты.

Переговорный процесс между Россией и США был запущен после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа 12 февраля. Кремль назвал его сигналом того, что две страны попытаются «решать проблемы посредством диалога». «Ведь что было с предыдущей администрацией: никакого диалога, война до конца», — заявил накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Что касается вопроса размещения миротворцев, в Кремле заявляли, что это «возможно только с согласия сторон того или иного конфликта».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Европа США Украина переговоры саммит
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