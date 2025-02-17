«Ростех» купил долю в разработчике ИИ-технологий для диагностики рака

Сумма сделки по покупке доли в медицинском стартапе OneCell могла составить от 100 млн руб., оценили эксперты. Технологию OneCell можно использовать в федеральном проекте по цифровизации патологической анатомии, сказал РБК Чемезов

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Дочерняя структура «Ростеха» — холдинговая компания АИС — приобрела 25% в уставном капитале компании OneCell, которая занимается разработкой и внедрением технологий на базе искусственного интеллекта, а также медицинского hi-end-оборудования, сообщили представители компаний РБК.

«Фактически мы давно являемся с OneCell партнерами, а сейчас приняли решение войти в капитал компании, приобрели 25%. Это инновационный проект, за которым мы видим большое будущее», — объяснил покупку генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов (его слова передала РБК пресс-служба).

Называть сумму сделки и другие ее условия представители «Ростеха», АИС и OneCell отказались. Согласно данным СПАРК, ранее 100% акций компании принадлежали ООО «Компания70», с 4 февраля 25,01% акций принадлежит АИС. Совладельцами «Компания70», по данным СПАРК, являются гендиректор «Вансела» Алина Нинбург (53,81%), медицинская лаборатория «Гемотест» (12,5%) и еще ряд частных лиц, среди которых бывший топ-менеджер S7 и сооснователь Whoosh Сергей Лаврентьев (2%).

Медицинский стартап OneCell создан в 2016 году, компания проводит цифровую аналитику биоматериалов онкобольных с использованием инструментов ИИ. Разработка OneCell анализирует гистологические микропрепараты (стекло с биоматериалом), что, по словам его создателей, позволяет врачам ставить диагнозы в разы быстрее. В 2021 году НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова сообщил, что начал внедрять в клиническую практику разработанную стартапом систему. Как заявляли тогда «РБК Петербург» в пресс-службе онкоцентра, OneCell позволит врачам ставить диагноз в десять раз быстрее. Кроме того, патологоанатомам не нужно будет сверять данные, полученные на основании биологического материала, с профессиональными справочниками и данными аналогового архива.

Технологию OneCell уже используют в московской системе здравоохранения для цифровой патоморфологии. В автоматическом режиме происходит сканирование биоматериала микроскопом, потом это цифровое изображение транслируется на мониторе компьютера в разрешении 4K, где видны все детали. Из полученных изображений можно сформировать библиотеку, доступ к которой будет у многих врачей.

Сканирующие устройства позволяют проводить оцифровку гистологических препаратов и потом оценивать их, рассматривая уже не в микроскопе, а на мониторе компьютера, на который передается изображение, описывал технологию академик РАН, главный внештатный специалист по патологической анатомии Минздрава Георгий Франк.

Технология OneCell, по его словам, открывает огромные возможности: «Например, на ее основе можно построить цифровую систему, которая обеспечит новый уровень диагностики онкологии по всей стране». Проект, по его словам, будет развиваться на базе государственно-частного партнерства. В Москве спрос на исследования на основе технологии OneCell огромный, «очевидно, что этот опыт необходимо масштабировать», он может быть учтен, в частности, «при реализации федерального проекта по цифровизации патологической анатомии, который обсуждается сейчас на уровне государства», сказал Чемезов.

«Совместный с OneCell проект направлен на развитие цифровой диагностики в области онкологических заболеваний. Партнер обладает огромным потенциалом, который может быть реализован с помощью «Ростеха» и нашей компании, имеющей большую производственную практику и компетенции в сфере IT», — отметил генеральный директор АИС Аскер Саидов.

Основатель проекта OneCell Александр Нинбург сообщил, что созданная технология прошла испытания во Всероссийском НИИ медицинской техники, а также клинические исследования в крупнейших медицинских центрах Москвы и Санкт-Петербурга, программное обеспечение получило регистрационное удостоверение Росздравнадзора.

Исходя из среднего мультипликатора EV/Revenue на мировом рынке медтех и выручки OneCell в 2023 году в размере 105 млн руб., стоимость 25-процентной доли может составлять примерно 100 млн руб., сказал РБК управляющий директор «ПСК-Решения» Сергей Нунупаров. Он отметил, что реальная оценка могла быть существенно выше этой суммы, так как, скорее всего, производилась на базе модели, учитывающей потенциал роста компании. Для OneCell такая сделка может открыть доступ к российскому медицинскому рынку. Для «Ростеха» это как минимум потенциально отличная инвестиция в сегменте отечественных ИИ-технологий, активов в котором не так много на рынке, и дополнение к их портфелю к области цифровой медицины, сказал Нунупаров.

С учетом перспективности направления деятельности компании ее стоимость целиком может стремиться к 1 млрд руб., соответственно, стоимость указанной доли может составить порядка 250 млн руб., сказал РБК партнер практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании НЭО Станислав Мудров.

Системы искусственного интеллекта в диагностике заболеваний, в том числе онкологических, играют с каждым днем все более важную роль, в первую очередь для обработки медицинских изображений, отметил в разговоре с РБК генеральный директор ассоциации «Национальная база медицинских знаний» Борис Зингерман. Речь идет о результатах лучевой диагностики, компьютерных томограмм, рентгенов, так как эта область уже достаточно глубоко цифровизована и для работы с такими данными уже создано много систем, которые решают разные задачи, в том числе помогают выявлять признаки заболеваний при обработке полученных в ходе диагностики изображений. В ближайшее время стоит ожидать прорыва в использовании ИИ-технологий при проведении цитологии и гистологии, уверен Зингерман.