Турция опровергла депортацию племянника Джохара Дудаева
Сообщения о нахождении племянника лидера чеченских террористов Джохара Дудаева Мансура в депортационном центре в Турции не соответствуют действительности, заявили агентству «РИА Новости» в Центре по борьбе с дезинформацией при администрации турецкого президента.
На этой неделе в соцсетях распространились публикации с фотографиями, которые, как утверждалось, были сделаны в одном из депортационных центров Турции. На них изображены как дети, так и пожилые люди. В частности, Mepa News со ссылкой на заявление адвокатов писало, что там находятся просители убежища из Чечни, с ними не могут связаться, они содержатся в плохих условиях. Агентство отмечало, что в числе доставленных в центр просителей убежища — племянник Джохара Дудаева Мансур.
«После проверки установлено, что фотография снята не в одном из депортационных центров в Турции. Данное фото многократно ранее публиковалось в различных цифровых источниках», — говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции.
В соцсетях позже появились сообщения о том, что Мансура Дудаева освободили из центра депортации. Исламистские каналы писали, что он содержался там по запросу об экстрадиции в Россию, но был освобожден из-за общественного резонанса.
Джохар Дудаев — лидер чеченских террористов, бывший генерал-майор авиации советской армии, выступавший за отделение Чечни от России и возглавивший боевые действия против российских федеральных сил. В 1991 году он провозгласил Чеченскую Республику Ичкерию (в едином федеральном списке организаций, признанных в соответствии с российским законодательством террористическими, фигурирует «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»). Дудаев был убит 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу.
В декабре 2021 года в городе Керфез на северо-западе Турции открыли парк имени Джохара Дудаева. Местные власти назвали его символом «борьбы за свободу». Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил эти действия и заявил, что Турция покрывает террористов. «Либо вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за ее спиной», — написал он в своем телеграм-канале, обращаясь к турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия придерживается принципиальной позиции «в отношении установления любых видов памятников экстремистам, террористам, боевикам и коллаборационистам».
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