Губернатор Гусев: ПВО уничтожила два беспилотника на подлете к Воронежу

Власти сообщили об уничтожении беспилотников на подлете к Воронежу

Это четвертый регион, где прошедшей ночью были сбиты беспилотники, в общей сложности 16 штук. Последствий и жертв не было

В Воронежской области уничтожены два беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале. Это четвертый регион за ночь, где были нейтрализованы дроны. Всего за ночь их сбили 16.

«Дежурными средствами ПВО на подлете к Воронежу обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа», — написал он. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее о сбитых дронах сообщили губернаторы Брянской, Белгородской и Калужской областей. В последней, как указал глава региона Владислав Шапша, всего было уничтожено семь беспилотников в Людиновском и Козельском районах. В Брянской области сбиты пять дронов, как уточнил губернатор Александр Богомаз, — над Погарским, Клинцовским и Брянским районами. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил о двух уничтоженных дронах. По информации властей, во всех случаях жертв и последствий на земле нет.

Ночью также работала система ПВО в Курской области, писал губернатор Роман Старовойт. Дважды была запущена ракетная опасность.