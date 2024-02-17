Власти сообщили об уничтожении беспилотников на подлете к Воронежу
В Воронежской области уничтожены два беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале. Это четвертый регион за ночь, где были нейтрализованы дроны. Всего за ночь их сбили 16.
«Дежурными средствами ПВО на подлете к Воронежу обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа», — написал он. По его данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее о сбитых дронах сообщили губернаторы Брянской, Белгородской и Калужской областей. В последней, как указал глава региона Владислав Шапша, всего было уничтожено семь беспилотников в Людиновском и Козельском районах. В Брянской области сбиты пять дронов, как уточнил губернатор Александр Богомаз, — над Погарским, Клинцовским и Брянским районами. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил о двух уничтоженных дронах. По информации властей, во всех случаях жертв и последствий на земле нет.
Ночью также работала система ПВО в Курской области, писал губернатор Роман Старовойт. Дважды была запущена ракетная опасность.
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