«Адмиралтейские верфи» проверят данные о незаконном арсенале у охранников
Судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи» проверяет информацию СМИ о проведенных обысках у работников службы охраны компании, сообщили РБК в отделе по связям с общественностью.
«В настоящий момент предприятие не располагает официальными данными от правоохранительных органов о сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.
Обыск провели у начальника службы охраны «Адмиралтейских верфей» Олега Гостина, охранника Сергея Чистякова и сотрудника «Новоладожского племенного завода» Василия Федорова, пишет телеграм-канал Baza. Об обысках у них без уточнения имен также сообщили «Фонтанка» и «Петербургский дневник».
У охранника обнаружили автомат Калашникова, карабин, винтовку, пистолеты трех марок, пистолет-пулемет, 15 гранат Ф-1 и более 4 тыс. патронов разного калибра, сообщил телеграм-канал. Они находились у него дома, на даче и в двух гаражах. У Федорова изъяли самодельный взрывпакет, у Гостина — около сотни патронов.
По данным Baza, обыски провели после драки с применением оружия, при которой погиб человек.
Следователи завели дело о незаконном хранении оружия (222 УК), предельное наказание по ней — заключение на срок до четырех лет. Против Федорова заведено дело по более строгой статье — о незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ст. 223 УК), она грозит лишением свободы на срок до 15 лет.
РБК направил запрос в региональное управление Следственного комитета.
«Адмиралтейские верфи» занимаются выпуском неатомных подводных лодок, танкеров, глубоководных аппаратов и др.