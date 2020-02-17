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Кремль ответил на слова Лукашенко о возможном отборе транзитной нефти

Белорусский лидер пригрозил начать забирать транзитную нефть, если Минск не получит необходимый объем сырья в феврале. В Кремле утверждают, что на встрече в Сочи Путин и Лукашенко пришли к определенному пониманию
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Диалог по нефти с Белоруссией будет продолжаться, Москва и Минск договорились заниматься этой темой на уровне кабинетов министров, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«Воздержусь от комментариев, иногда действительно эмоции берут верх», — заявил Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск может начать забирать транзитную нефть, если не получит необходимых объемов сырья от Москвы.

В Кремле добавили, что на встрече президентов в Сочи стороны достигли определенного понимания. Кроме того, продолжаются контакты Минска с непосредственно компаниями-поставщиками нефти. 

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Российско-белорусский договор на поставки нефти истек 1 января, стороны ведут переговоры о новом соглашении. 14 февраля Лукашенко заявил, что Россия не выполняет своих обязательств – по межправительственному соглашению Москва должна поставлять Минску 24 млн т сырья в год, то есть 2 млн т в месяц, однако в январе белорусская сторона получила только 500 тыс. т. Кроме того, как заявил президент Белоруссии, Россия не компенсировала Минску потери от загрязнения трубопровода «Дружба».

«Поэтому, если не поставят в феврале, будем до 2 млн т добирать», — сказал Лукашенко. Он добавил, что для поставок в Белоруссию нефть могут реверсом пустить по одной из веток «Дружбы», которую сейчас используют для транзита в Европу.

Авторы: Кирилл Сироткин, Константин Нагаев
Теги: Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, транзит
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