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Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

В Дублине считают, что российские спецслужбы рассматривают их страну как слабое звено в Европе
Фото: Yui Mok / PA / AP

Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи, которые соединяют Европу с США. Как сообщает Sunday Times, такие подозрения возникли у ирландских служб безопасности.

По мнению местных полицейских и военных, агентов в страну могло отправить Главное разведывательное управление Генштаба ВС России (ранее ГРУ). По их данным иностранные агенты занимались в том числе изучением инфраструктуры порта в Дублине.

Ранее британские и американские военные заявляли о том, что изучением расположения подводных кабелей занимались российские подлодки и военные суда, которые находились в Атлантическом океане. По их мнению, делалось это для возможной попытки перерезать линии связи между США и Европой в случае гипотетического военного конфликта.

Ирландские спецслужбы также подозревают, что Россия может использовать их страну как базу для разведывательной работы. «В Ирландии не так развита контрразведка, а потому Москва может рассматривать ее как слабое звено», - заявил Sunday Times британский эксперт Марк Галеотти. По его мнению, интерес у российских спецслужб могут вызвать и различные технические компании, разместившие свои офисы в Дублине.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Ирландия, ГРУ
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