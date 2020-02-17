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Политика ,  
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В Еврокомиссии заявили о готовности к диалогу с Россией по 5G

Маркус Эдерер (Фото: Goncalo Silva / Global Look Press)

Еврокомиссия открыта для обсуждения с Россией вопросов, связанных со стандартами мобильных сетей сети пятого поколения мобильной связи (5G). Об этом РБК заявила замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер. «Для нас [Еврокомиссии] очень важной задачей было проанализировать вместе со странами-членами ЕС риски для этой системы на каждом этапе ее работы, удостовериться, что разработчики [оборудования] соблюдают все необходимые требования. Мы надеемся, что мы сможем обсудить такие вопросы [развертывания 5G] более глобально, в том числе, разумеется, с Россией», — сказала она.  

В конце января в Еврокомиссии заявили, что намерены запустить первые сети 5G к концу текущего года. Планируется, что до конца 2020 года сети 5G начнут работать в 138 европейских городах. Страны ЕС также утвердили общий пакет мер, направленный на поддержание высоких стандартов безопасности при развертывании и работе сетей 5G. Они направлены на поддержание высоких требований по безопасности к разработчикам оборудования и предусматривают запрет на осуществление работ по развертыванию 5G в Европе ненадежным провайдерам 5G и поддержание конкретного рынка, чтобы не допустить зависимость от одного провайдера в сфере 5G. 

МТС и Huawei займутся развитием 5G в России
Технологии и медиа

Ранее газета The Financial Times (FT) сообщала о предложениях чиновников и дипломатов ЕС расширить диалог с Россией, в том числе по вопросам сетей 5G. По информации издания, посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер призвал к расширению взаимодействия с Россией в таких областях, как мобильная связь и защита персональных данных. Об этом он написал во внутреннем меморандуме. Как пишет FT, Эдерер, в частности, говорил о перспективах компаний Nokia и Ericsson на российском рынке. Посол ЕС обратил внимание, что китайская фирма Huawei еще в июне прошлого года подписала контракт о развитии сетей 5G с МТС, пишет британское издание.

В беседе с РБК Вестагер заявила, что не может дать однозначный ответ о перспективах Nokia и Ericsson в России. «Очень сложно отвечать на этот вопрос в общих словах. Страны-члены ЕС предпринимают все усилия, чтобы соблюдать стандарты безопасности, развертывая сети 5G здесь, в Европе, но мне сложно сказать, в какой степени они руководствуются вопросами геополитики [в своей деятельности]», — пояснила она.

Теги: Еврокомиссия, 5G, Россия - ЕС, Брюссель
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