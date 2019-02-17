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BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
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СМИ узнали о просьбе Белого дома выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию
По словам источников в японском правительстве, Синдзо Абэ выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира после того, как его неофициально попросила об этом сама администрация президента США
Фото: Jim Young / Reuters

Американские власти «неформально» обращались к премьеру Японии Синдзо Абэ с просьбой номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщает японская газета Asahi Shimbun.

Просьба, исходящая от американской администрации, поступила к Синдзо Абэ после первого в истории саммита лидеров США и КНДР в Сингапуре, в июне 2018 года. Осенью 2018 года премьер Японии официально подал заявку от Токио на номинацию Дональда Трампа в Нобелевский комитет.

О том, что Синдзо Абэ выдвинул его в кандидаты на получение Нобелевской премии мира, Трамп рассказал 15 февраля, отвечая на вопрос о предстоящем новом саммите с Ким Чен Ыном. «Премьер-министр Синдзо Абэ передал мне прекраснейшую копию письма, которое он разослал людям, которые раздают такую штуку, как Нобелевская премия», — сказал президент США. По его словам, он поблагодарил главу японского правительства за это решение. «Заявления президента застали многих врасплох», — писала об этом газета The Washington Post (WP). Издание отмечало, что лидеры США и Японии неоднократно расходились во мнениях по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. При этом заявление Трампа прозвучало до официального объявления Токио о номинировании американского президента. Нобелевский комитет завершает прием заявок на выдвижение претендентов на премию в феврале. WP напомнила, что ранее о том, что Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира, говорил не Абэ, а президент Южной Кореи Мун Чже Ин.

В МИД Японии комментировать слова президента США отказались.

Первая встреча лидеров США и КНДР состоялась в июне 2018 года в Сингапуре. По итогам саммита Трамп и Ким Чен Ын подписали декларацию о достижении мира на Корейском полуострове. В сентябре Белый дом сообщил, что американский президент получил от северокорейского лидера письмо с просьбой провести еще одну встречу. Как заявил 9 февраля сам Трамп, новая встреча пройдет в столице Вьетнама Ханое 27–28 февраля.

Общество
На Нобелевскую премию мира — 2019 номинировали более 300 кандидатов

В октябре 2018 года журнал Time проанализировал данные букмекеров и составил список наиболее вероятных получателей Нобелевской премии мира в 2019 году. Главными претендентами в списке Time значатся участники диалога о денуклеаризации Кореи — лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Южной Кореи Мун Чже Ин и президент США Дональд Трамп.

В прошлом году Нобелевскую премию мира получили врач из Демократической Республики Конго Денис Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад Басе Таха.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Нобелевская премия, Дональд Трамп
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