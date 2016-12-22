Time назвал вероятных получателей Нобелевской премии мира

Шансы лидеров США, КНДР и Южной Кореи на получение Нобелевской премии мира максимальны, считают букмекеры. Тем не менее против Ким Чен Ына может сыграть тот факт, что на международном уровне он признан диктатором

Ким Чен Ын (Фото: KCNA via Reuters)

Американский журнал Time составил список вероятных кандидатов на получение Нобелевской премии мира. В число претендентов вошли президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Лауреатом Нобелевской премии мира ежегодно становится человек или организация, которые, по мнению Нобелевского комитета, сделали больше других для достижения мира на планете. Комитет не раскрывает информацию о претендентах на премию. Известно лишь их число — в этом году на получение награды выдвинут 331 претендент — 216 человек и 115 организаций.

Угадать наиболее вероятного кандидата с учетом их общего числа и непредсказуемости Нобелевского комитета очень сложно, подчеркивает Time. Тем не менее составить определенный список возможно, в том числе и с учетом данных букмекерских контор, принимающих ставки на победу того или иного претендента

Главными претендентами в списке Time значатся участники диалога вокруг судьбы Кореи — лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Южной Кореи Мун Чже Ин и президент США Дональд Трамп. Лидеры Севера и Юга приложили усилия к тому, чтобы остановить ядерную гонку на полуострове и прекратить ядерные испытания, проводимые КНДР, отмечает Time. Это делает их явными фаворитами в списке кандидатов на Нобелевскую премию. Тем не менее комитету будет сложно не принимать во внимание оценки ООН в отношении ситуации в КНДР. Согласно данным правозащитников, в стране продолжаются массовые нарушения прав человека.

Вслед за руководителями Северной и Южной Кореи следует еще один участник межкорейского диалога — президент США. Весной Дональд Трамп добился первой в истории встречи лидеров Соединенных Штатов и КНДР, прошедшей в Сингапуре. Крупнейшая британская букмекерская контора Ladbrokes оценивает шансы Трампа на победу как 5 к 2, отмечает Time.

Как менее вероятные оцениваются шансы на получение премии Карлесом Пучдемоном. Инициатор референдума об отделении Каталонии от Испании был вынужден покинуть страну в связи с преследованием со стороны властей. После этого внимание к его персоне снизилось. Тем не менее его шансы на получение премии Ladbrokes все еще оценивает в 12 к 1. В числе претендентов также названы папа римский Франциск (вероятность 16 к 1) и блогер из Саудовской Аравии Раиф Бадави, находящийся в заключении по обвинениям в оскорблении ислама. Среди претендентов из числа организаций Time наиболее вероятным получателем премии называет Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Эта структура ранее уже дважды получала Нобелевскую премию мира: в 1954 и 1981 годах.

В 2017 году лауреатом Нобелевской премии мира стала Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN). В этом году объявление лауреата премии состоится 5 октября в Осло.