Руководители четырех украинских СМИ обвинили власти в цензуре и шантаже

Четыре украинских издания отправили письмо руководству страны, в которых потребовали остановить вмешательство государства в работу журналистов и прекратить слежку за сотрудниками СМИ

Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости)

Открытое письмо руководству Украины и работающим в Киеве дипломатам опубликовано на сайте медиакомпании «Эра-Медиа». Его подписали представители медиа-холдинга ZIK, телеканала NewsOne, телеканала «112 Украина», радиостанции «Эра-ФМ». Они сообщили, что аргументами в общении с журналистами в стране стали нападения, поджоги редакций, давление со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Особой критике авторы письма подвергли Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, «обязанности которого свелись к цензуре, постоянным внеплановым проверкам, шантажу редакций относительно продления лицензий».

В этой связи сотрудники СМИ потребовали от президента Петра Порошенко отозвать своих представителей в Нацсовете, а от Генеральной прокуратуры — «дать оценку деятельности подразделений Службы безопасности Украины (СБУ), которые осуществляют прослушивание и наружное наблюдение за журналистами». Куратором этой деятельности в письме называется заместитель главы СБУ Олег Фролов, который предоставляет информацию в Администрацию президента.

«Обращаемся к руководителям дипломатических представительств США и европейских стран в Украине способствовать организации круглого стола, под патронатом парламента США, ПАСЕ, Совета Европы и Европарламента под названием «День несвободы слова в Украине», — предложили авторы письма.