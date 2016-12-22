Руководители четырех украинских СМИ обвинили власти в цензуре и шантаже

Открытое письмо руководству Украины и работающим в Киеве дипломатам опубликовано на сайте медиакомпании «Эра-Медиа». Его подписали представители медиа-холдинга ZIK, телеканала NewsOne, телеканала «112 Украина», радиостанции «Эра-ФМ». Они сообщили, что аргументами в общении с журналистами в стране стали нападения, поджоги редакций, давление со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Особой критике авторы письма подвергли Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, «обязанности которого свелись к цензуре, постоянным внеплановым проверкам, шантажу редакций относительно продления лицензий».
В этой связи сотрудники СМИ потребовали от президента Петра Порошенко отозвать своих представителей в Нацсовете, а от Генеральной прокуратуры — «дать оценку деятельности подразделений Службы безопасности Украины (СБУ), которые осуществляют прослушивание и наружное наблюдение за журналистами». Куратором этой деятельности в письме называется заместитель главы СБУ Олег Фролов, который предоставляет информацию в Администрацию президента.
«Обращаемся к руководителям дипломатических представительств США и европейских стран в Украине способствовать организации круглого стола, под патронатом парламента США, ПАСЕ, Совета Европы и Европарламента под названием «День несвободы слова в Украине», — предложили авторы письма.В течение последних месяцев несколько украинских СМИ обвиняли власти в давлении. Так, например, 8 февраля в офис редакции газеты и сайта «Вести Украина» пришли сотрудники Нацполиции и главной военной прокуратуры Украины, не пустив журналистов на работу. «Как раз сегодня готовили к печати вторую часть расследования про Нацагентство и его друзей», — объяснила их появление главред издания Оксана Омельченко.