 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Власти Китая усилили антикоррупционные чистки в армии

Девять высокопоставленных военных, в том числе один из самых влиятельных генералов, лишены званий и исключены из Компартии Китая за дисциплинарные нарушения и «предполагаемые серьезные преступления»

В Китае в рамках усиления антикоррупционной кампании уволены один из заместителей председателя Центрального военного совета (отвечает за общее управление армией) генерал Хэ Вэйдун и еще восемь высокопоставленных военных, сообщает Financial Times.

Согласно сообщению Минобороны страны, они лишены званий и исключены из Коммунистической партии Китая за дисциплинарные нарушения и «предполагаемые серьезные преступления», связанные с исполнением служебных обязанностей.

Хэ — второй по званию генерал в Народно-освободительной армии Китая. Его увольнение, которое власти подтвердили через несколько месяцев после того, как об этом сообщила FT, стало первым случаем за шестьдесят лет, когда восокопоставленный военный такого уровня был снят с должности, отмечает издание. «Смещение Хэ Вэйдуна — одна из крупнейших перестановок в НОАК за последние десятилетия», — отметил в разговоре с газетой эксперт из Института политики азиатского общества Лайл Моррис.

Bloomberg узнал о крупнейшей чистке генералов в Китае со времен Мао
Политика
Си Цзиньпин

Также их Компартии исключены бывший командующий Ракетными войсками Ван Хоубинь, бывший политический комиссар Сухопутных войск Цинь Шутун, бывший заместитель директора Центра объединенного оперативного командования Ван Сюбинь и другие. Власти заявили, что дела офицеров переданы военной прокуратуре.

Кампания Си Цзиньпина по борьбе с коррупцией в армии ускорилась с 2023 года и охватывает все виды вооруженных сил. Bloomberg называл проводимую властями чистку крупнейшей со времен окончания правления Мао Цзедуна в 1976 году.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Китай Народно-освободительная армия Си Цзиньпин
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Материалы по теме
Британская MI5 сообщила о предотвращении секретной операции Китая
Политика
Трамп заявил, что США и Китай находятся в состоянии торговой войны
Политика
Китай выступил в защиту торговли российской нефтью и пригрозил США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Пять рейсов ушли на другие аэродромы во время ограничений в аэропорту Уфы Политика, 08:32
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
При взрыве на заводе «Авангард» в Стерлитамаке погибли три человека Политика, 08:23
Власти Китая усилили антикоррупционные чистки в армии Политика, 08:20
Суд вновь продлил арест комику Останину Политика, 08:11
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Четырех полицейских ранили при нападении на посольство США в Колумбии Политика, 07:41
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Военные сбили 41 дрон над 12 регионами России и Черным морем Политика, 07:36
Москвичам пообещали пасмурный день и небольшие дожди Общество, 07:05
Белый дом заявил о надежде на «новый рассвет» в конфликте на Украине Политика, 06:52
В ВСУ сообщили о вынужденном применении ЗРК над городами Политика, 06:48
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 06:45
Главу объединения частных детективов задержали по делу о госизмене Общество, 06:04
Захарова обвинила Рютте в «пропаганде» после его шутки про Lada Политика, 06:01