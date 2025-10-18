Власти Китая усилили антикоррупционные чистки в армии

Девять высокопоставленных военных, в том числе один из самых влиятельных генералов, лишены званий и исключены из Компартии Китая за дисциплинарные нарушения и «предполагаемые серьезные преступления»

В Китае в рамках усиления антикоррупционной кампании уволены один из заместителей председателя Центрального военного совета (отвечает за общее управление армией) генерал Хэ Вэйдун и еще восемь высокопоставленных военных, сообщает Financial Times.

Согласно сообщению Минобороны страны, они лишены званий и исключены из Коммунистической партии Китая за дисциплинарные нарушения и «предполагаемые серьезные преступления», связанные с исполнением служебных обязанностей.

Хэ — второй по званию генерал в Народно-освободительной армии Китая. Его увольнение, которое власти подтвердили через несколько месяцев после того, как об этом сообщила FT, стало первым случаем за шестьдесят лет, когда восокопоставленный военный такого уровня был снят с должности, отмечает издание. «Смещение Хэ Вэйдуна — одна из крупнейших перестановок в НОАК за последние десятилетия», — отметил в разговоре с газетой эксперт из Института политики азиатского общества Лайл Моррис.

Также их Компартии исключены бывший командующий Ракетными войсками Ван Хоубинь, бывший политический комиссар Сухопутных войск Цинь Шутун, бывший заместитель директора Центра объединенного оперативного командования Ван Сюбинь и другие. Власти заявили, что дела офицеров переданы военной прокуратуре.

Кампания Си Цзиньпина по борьбе с коррупцией в армии ускорилась с 2023 года и охватывает все виды вооруженных сил. Bloomberg называл проводимую властями чистку крупнейшей со времен окончания правления Мао Цзедуна в 1976 году.