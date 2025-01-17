Макрона угостили кофе и стритфудом в Бейруте. Видео

Макрон пообщался с ливанцами на улице Бейрута и попробовал местную еду

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Французский президент Эмманюэль Макрон прилетел в Бейрут на переговоры с избранным президентом Ливана Джозефом Ауном, выборы прошли 9 января.

Макрон пообещал помощь со стороны Франции в восстановлении Ливана, пострадавшего от военного конфликта Израиля с ливанской группировкой «Хезболла». «Посреди зимы наступила весна», — сказал французский политик на совместной пресс-конференции.

Перед встречей Макрон прогулялся по бейрутскому району Жеммайзе и общался с прохожими, сотрудниками и посетителями кафе, которые угощали его чашками кофе и разной едой.

Франция и Ливан имеют тесные связи: после Первой мировой войны Париж управлял этой страной в течение примерно 20 лет. В 1946 году Франция вывела войска из Ливана и признала его полную независимость.