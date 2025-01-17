Минюст внес в реестр иноагентов журналистов и проект «Идите лесом»

Анастасия Лотарева (Фото: Анастасия Лотарева / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Минюст пополнил реестр иноагентов, в него внесли журналисток Анастасию Лотареву и Александру Прокопенко, проект «Идите лесом».

В список также попали телеведущая Ксения Кирия (ранее Туркова), журналисты Андрей Козенко и Антон Рубин, украинская журналистка Ирина Ромалийская.

Ведомство считает, что они распространяли материалы иностранных агентов или принимали участие в их создании, выступали против специальной военной операции. По данным Минюста, они также тиражировали недостоверные сведения, направленные на формирования негативного образа российских Вооруженных сил.

Кроме того, в реестр включена компания «Алая Буква», учрежденная Алексеем Серегиным. Последний попал в перечень иноагентов в ноябре. «В данном случае речь идет о выполнении указанным лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр за распространение предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов и (или) участие в создании таких сообщений и материалов, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», — заявили в Минюсте.

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