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Военная операция на Украине ,  
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Российские войска заняли Славянку в ДНР

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Военная операция на Украине
Подразделения группировки «Центр» продолжили продвигаться вглубь обороны ВСУ
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны сообщило о занятии населенного пункта Славянка в ДНР. Он расположен к северо-западу от Курахово.

Славянка – небольшое село, в котором до начала конфликта проживало менее 100 человек. По законодательству ДНР относится к Великоновоселковскому району, по украинскому с 2020 года было включено в Волновахский район.

В военном ведомстве рассказали, что Славянка была занята подразделениями группировки «Центр». За минувшую неделю они продолжали продвигаться в глубину обороны противника и также заняли населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка.

Помимо этого, за последнюю неделю были заняты следующие населенные пункты:

  • в Харьковской области Калиново;
  • в ДНР Терны, Янтарное, Нескучное.

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