Российские войска заняли Славянку в ДНР
Минобороны сообщило о занятии населенного пункта Славянка в ДНР. Он расположен к северо-западу от Курахово.
Славянка – небольшое село, в котором до начала конфликта проживало менее 100 человек. По законодательству ДНР относится к Великоновоселковскому району, по украинскому с 2020 года было включено в Волновахский район.
В военном ведомстве рассказали, что Славянка была занята подразделениями группировки «Центр». За минувшую неделю они продолжали продвигаться в глубину обороны противника и также заняли населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка.
Помимо этого, за последнюю неделю были заняты следующие населенные пункты:
- в Харьковской области Калиново;
- в ДНР Терны, Янтарное, Нескучное.
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