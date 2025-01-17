В Румынии нашли следы возможного падения беспилотника
Министерство обороны Румынии сообщило об обнаружении вероятного места падения беспилотника неподалеку от границы с Украиной, пишет Focuspress. Это произошло на фоне наносимых Россией ударов по военной и энергетической инфраструктуре Украины.
«Группы сотрудников Минобороны провели поиски на территории и обнаружили близ населенного пункта Плауру (между коммунами Чаталкей и Тудор Владимиреску), неподалеку от границы следы возможного падения БПЛА. В этой зоне введены меры безопасности, специалисты Минобороны, румынской службы информации (госбезопасности) и МВД соберут доказательства и проведут расследование согласно принятым процедурам», — говорится в сообщении.
Румыния неоднократно поднимала в воздух истребители из-за беспилотников у границы с Украиной. Также на румынской территории находили обломки дронов, как утверждалось, «российского происхождения». Подобных случаев было уже больше десятка. Так, в конце декабря радары засекли на юго-востоке Румынии в уезде Тулча маленький летающий объект, скорее всего, дрон, который пролетел вглубь страны на 6 км. В связи с подобными инцидентами МИД Румынии в сентябре 2023 года вызывал поверенного в делах России и выражал протест из-за нарушения воздушного пространства.
Минобороны России подчеркивает, что атакам, в том числе беспилотников, подвергаются военные цели и связанная с ними инфраструктура на Украине.
Суд вынес приговор адвокатам Навального
Умер Дэвид Линч. Самые известные работы работы режиссера
Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов