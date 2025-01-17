В Румынии нашли следы возможного падения беспилотника

Румынские военные в очередной раз отчитались о падении на территории страны у границы с Украиной дрона. В предыдущий раз о пролете дрона военное ведомство страны сообщало в конце декабря

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Министерство обороны Румынии сообщило об обнаружении вероятного места падения беспилотника неподалеку от границы с Украиной, пишет Focuspress. Это произошло на фоне наносимых Россией ударов по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

«Группы сотрудников Минобороны провели поиски на территории и обнаружили близ населенного пункта Плауру (между коммунами Чаталкей и Тудор Владимиреску), неподалеку от границы следы возможного падения БПЛА. В этой зоне введены меры безопасности, специалисты Минобороны, румынской службы информации (госбезопасности) и МВД соберут доказательства и проведут расследование согласно принятым процедурам», — говорится в сообщении.

Румыния неоднократно поднимала в воздух истребители из-за беспилотников у границы с Украиной. Также на румынской территории находили обломки дронов, как утверждалось, «российского происхождения». Подобных случаев было уже больше десятка. Так, в конце декабря радары засекли на юго-востоке Румынии в уезде Тулча маленький летающий объект, скорее всего, дрон, который пролетел вглубь страны на 6 км. В связи с подобными инцидентами МИД Румынии в сентябре 2023 года вызывал поверенного в делах России и выражал протест из-за нарушения воздушного пространства.

Минобороны России подчеркивает, что атакам, в том числе беспилотников, подвергаются военные цели и связанная с ними инфраструктура на Украине.