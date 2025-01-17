На Украине усомнились в способности Трампа остановить конфликт

Мнения простых украинцев расходятся: примерно треть опрошенных верят, что конфликт закончится в этом году, а треть — что он продлится еще годы

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Многие украинцы сомневаются в том, что избранный президент США Дональд Трамп действительно способен остановить конфликт, пишет Rеuters.

Мнения граждан, как показывает соцопрос, разделяются почти поровну: так, более трети считают, что конфликт закончится к концу 2025 года, 31% респондентов ожидают, что он будет продолжаться «годами», а еще 31% заявили, что затрудняются дать точный ответ.

Часть опрошенных агентством простых украинцев выражают скептицизм в отношении миротворческих усилий американского лидера. «Я не возлагаю на него никаких надежд. В конце концов, это зависит от нас», — сказала одна из собеседниц Reuters. С другой стороны, другие верят, что «у Трампа есть возможность войти в историю спасителем огромной страны», если выполнит обещания о прекращении конфликта.

В январе Трамп выразил надежду, что завершит конфликт в течение полугода. В ходе же предвыборной кампании он обещал положить конец боевым действиям за сутки. Украинский лидер Владимир Зеленский выражал уверенность, что республиканец «хочет и сможет принести мир».

Россия готова вести диалог о мире на Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских соглашений и реалий на земле, утверждал Путин. Он также заявлял, что Москва готова пойти на «разумные компромиссы», но не на уступки и «размены».