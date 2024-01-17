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Политика ,  
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Украина выбыла из топ-15 сильнейших армий мира

Российская армия заняла второе место в рейтинге GFP
Позиции в рейтинге по сравнению с прошлым годом потеряли также Франция и Великобритания. США, Россия и Китай удерживаются в тройке лидеров
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Вооруженные силы Украины выбыли из топ-15 армий мира по версии экспертов компании Global Firepower (GFP). На 15-ю позицию она поднялась в списке прошлого года, однако в этом заняла 18-е место.

В примечаниях эксперты отметили, что военная сила Украины «подкрепляется финансовой и материальной поддержкой со стороны ее западных союзников», в частности Соединенных Штатов.

Позиции в рейтинге улучшил Израиль, который поднялся с 18-го на 17-е место.

Четверка лидеров с прошлого года не изменилась: на первом месте по-прежнему находятся США, за ними следует Россия, на третьем месте — Китай, на четвертом — Индия. В пятерку также вошла Южная Корея, которая обогнала Великобританию (6-е место).

Армия Украины впервые вошла в топ-15 по миру, российская осталась второй
Политика
Фото:Clodagh Kilcoyne / Reuters

В топ-10 вошли Япония (поднялась на одну строчку, заняв 7-е место), Турция (поднялась на две позиции), Пакистан (потерял две позиции), Италия (сохранила 10-е место).

Франция, занявшая в прошлом году девятое место, выпала из десятки и расположилась на 11-й позиции. За ней следуют Бразилия и Индонезия, которые сохранили 12-ю и 13-ю позицию, поднявшийся на две строчки Иран и потерявший одну позицию Египет.

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Список сильнейших армий мира составляется GFP ежегодно начиная с 2006 года. Представленные в нем государства (их 145) ранжируются исходя из данных о численности вооруженных сил, их оснащении и подготовке, потенциале оборонной и иной промышленности, а также финансовых возможностях государства, запасах полезных ископаемых, площади страны, протяженности ее границ, числе государств, с которыми она граничит, транспортной связности и т.д. При этом в зачет идут только конвенционные вооружения, без учета ядерного оружия.

 

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