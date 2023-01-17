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Главком Украины встретился с американским генералом на польской границе

Главком Украины рассказал американскому генералу Милли о насущеных потребностях ВСУ
Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный впервые встретились лично в Польше и обсудили поддержку Киева

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли впервые встретился лично с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным в Польше и обсудил военные действия на Украине. Об этом сообщается на сайте Комитета начальников штабов.

«Председатель [Комитета начальников штабов ВС США Милли] подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

Ранее о встрече с американским генералом сообщил Залужный. По его словам, он поблагодарил Милли «за непреклонную поддержку и помощь» со стороны Соединенных Штатов и союзников. Украинский главком рассказал ему также о насущных потребностях Киева, удовлетворение которых, по его мнению, ускорит победу.

По данным The Washington Post, встреча прошла близ границы, куда Залужный и Милли выехали с базы в Польше, и стала «символической демонстрацией поддержки» на фоне наращивания Вашингтоном усилий по оказанию военной помощи Киеву.

15 января глава Комитета начальников штабов американских ВС заявил, что Соединенные Штаты приступили к расширенному обучению украинских военных, направленному на крупномасштабные боевые действия. Подготовка ведется на полигоне Графенвер в Германии и продлится пять-шесть недель. Обучение общевойсковым боям пройдут около 500 военнослужащих.

В начале января администрация президента США Джо Байдена одобрила передачу Киеву оружия на $3 млрд. Это крупнейший пакет военной помощи Украине со стороны США с начала боевых действий. В него должны войти, в частности, 50 боевых машин пехоты Bradley. Кроме того, Великобритания, Польша и Франция пообещали предоставить Киеву танки. По словам американского генерала, все будет зависеть от того, насколько быстро украинские военные будут обучены использовать новую военную технику. Первоочередной задачей для Украины он назвал поиск дополнительных средств ПВО.

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Власти России критикуют поставки Западом оружия и военной техники Украине. В Кремле утверждают, что подобные действия не повлияют на исход конфликта. В Москве неоднократно заявляли, что поставленное Украине оружие станет законной целью для российских военных.

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Теги
Елена Чернышова
Военная операция на Украине Валерий Залужный Пентагон
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