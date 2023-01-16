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Американский генерал рассказал, чему США будут учить украинских военных

Генерал Марк Милли: США начали в Германии подготовку солдат ВСУ к крупномасштабным боям
США начали обучение украинских военных, чтобы они «могли успешно защищать свою страну», сообщил генерал Марк Милли. Подготовка в Германии продлится до восьми недель, ее пройдут около 500 человек
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Вооруженные силы США начали расширенное обучение украинских военных на полигоне Графенвер в Баварии для подготовки к крупномасштабным боевым действиям, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

«Мы хотим, чтобы украинцы могли успешно защищать свою страну», — сказал Милли (цитата по Washington Post). По его словам, Украина «только и делает, что защищается» и пытается вернуть утраченные в ходе боевых действий территории.

Милли уточнил, что обучение будет сконцентрировано на общевойсковом бое — боевых действиях, в которых принимают участие разные виды войск, включая авиацию, бронетехнику, артиллерию и др.

Расширенную боевую подготовку, которая стартовала 15 января, пройдут около 500 украинских военнослужащих. Милли сообщил, что они вернутся на поле боя в течение пяти—восьми недель. По словам генерала, цель программы состоит в том, чтобы поставить обещанные Киеву оружие и технику и обучить военных ее использовать, «до того как начнутся весенние дожди», передает AP. Подготовка направлена на то, чтобы ВСУ отработали навыки наступления и отражения атак, пишет агентство.

Как передает WP, Милли планирует провести эту неделю в Европе, чтобы ознакомиться, как идет подготовка, и встретиться с европейскими коллегами. В пятницу, 20 января, он вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином очно примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на базе Рамштайн.

Создать военную учебную миссию для Украины планирует и Евросоюз. Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал идею, заявив, что она направлена на «тренировку, по сути дела, антироссийских подразделений».

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В течение 2022 года российское Минобороны неоднократно сообщало о попытках ВСУ перейти к контрнаступлению на отдельных участках линии соприкосновения, указывая, что они оказались безуспешны. Например, накануне,15 января, ведомство отчиталось об отражении атаки ВСУ в ЛНР.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Марк Милли США Германия контрнаступление ВСУ
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