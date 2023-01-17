В Думе сообщили о звании полковника у Володина

Спикер Думы вновь предложил брать на госслужбу только тех, кто отслужил в вооруженных силах и у кого есть военно-учетная специальность. В Думе уточнили, что Володин проходил обучение на военной кафедре

Вячеслав Володин (Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин имеет звание полковника запаса. Об этом сообщается в телеграм-канале нижней палаты парламента.

Володин во вторник, 17 января, вновь предложил принимать на государственную службу только тех, кто отслужил в вооруженных силах и у кого есть военно-учетная специальность.

«Много вопросов сегодня звучит в отношении наличия военно-учетной специальности и службы в вооруженных силах депутатов Государственной думы», — отметили в Госдуме.

Там напомнили, что Володин в 1986 году окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства им. М.И. Калинина (СИМСХ), получив специальность инженера-механика. С третьего курса он обучался на военной кафедре, а после четвертого был призван на военные сборы, где проходил подготовку на базе Ульяновского гвардейского высшего танкового командного дважды Краснознаменного, ордена Красной Звезды училища им. В.И. Ленина (УГВТКУ). Тогда принял присягу. Окончив вуз, Володин получил звание лейтенанта.

«На протяжении последующего времени он, как офицер запаса, проходил обучение на курсах при военном институте. Сегодня полковник запаса», — рассказали в Думе.

По мнению спикера Госдумы, в будущем чиновники обязаны иметь опыт военной службы и военно-учетную специальность при поступлении на работу в госучреждения. Володин призвал не делать разницы между теми, «кто кует победу на заводах», теми, «кто решает вопросы экономики», и теми, кто призван. «В будущем все кадровые решения должны приниматься с учетом необходимости службы в вооруженных силах, наличия военно-учетной специальности», — считает он. По его словам, речь идет о госслужбе, об участии в парламентских выборах, о работе в судебной системе и органах прокуратуры. Такой подход позволит реализовать систему кадровых лифтов, «когда каждый человек независимо [от того], где он работает, сможет защищать свою страну».