Глава МВФ вспомнила на форуме в Давосе песню «Хотят ли русские войны»

Георгиева вспомнила песню в контексте боевых действий на Украине, отметив, что большинство русских всегда выступали против конфликтов. Она призвала как можно скорее вернуться к переговорам, а также не «мешать всех в одном котле»

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Глава МВФ Кристалина Георгиева, выступая на экономическом форуме в Давосе, вспомнила песню «Хотят ли русские войны» и заявила, что разрешение ситуации вокруг Украины будет прекрасной новостью для мировой экономики. Трансляцию вел Reuters.

Георгиева назвала военный конфликт на Украине «ужасающим» и вспомнила 1990-е годы, когда она работала в Москве во Всемирном банке. «И в то время, когда русских спрашивали, кем они себя считают, большинство отвечали: европейцами. Даже кто живет в азиатской части России», — сказала глава МВФ. Затем она отметила: «Когда вы зададите этот вопрос русским сейчас, они ответят: мы другие, мы отличаемся от остального мира».

По ее мнению, нужно было прилагать больше усилий для интеграции России и ее народа в мировое сообщество.

«Есть знаменитая русская песня — «Хотят ли русские войны». И главный посыл этой песни — нет, не хотят. Почему тогда это случилось и как мы можем положить этому конец? Даже Столетняя война закончилась за столом переговоров, и чем быстрее мы найдем возможность, чтобы положить конец этой ужасной войне, тем лучше для всех. И конечно, будет прекрасной новостью для мировой экономики», — сказала Георгиева.

Слушайте Хотят ли русские войны &mdash; Артур Эйзен на Яндекс Музыке

«Хотят ли русские войны» — популярная советская песня поэта Евгения Евтушенко. Автор музыки — Эдуард Колмановский, впервые исполнена в 1961 году Марком Бернесом.

Георгиева отметила, что, когда население страны поддерживает политику, не соответствующую ее интересам, миру стоит задуматься. Она добавила, что обеспокоена тем, что из-за боевых действий на Украине всех россиян «мешают в одном котле». «Нужно быть осторожными с этим. Есть так много замечательных, умных русских людей, которые не согласны с этой политикой. Некоторые из них сейчас в Польше или Финляндии», — сказала глава МВФ.

«Мир должен быть объединен человечностью, мы должны понимать, как мы зависим друг от друга. По большому счету, мы не такие уж разные, мы все — часть человечества», — подчеркнула она.

Кристалина Георгиева родилась в болгарской Софии в 1953 году. В 1976 году она закончила институт «Карл Маркс» (ныне Университет национального и мирового хозяйства в Софии) по специальности «политэкономия и социология». Также училась на экономическом факультете в Лондонской школе экономики, в Южнотихоокеанском университете (на Фиджи) и в Австралийском национальном университете. В 1993 году начала работать во Всемирном банке. С 2004 по 2007 год была главой отдела по вопросам России, а в марте 2008 года стала вице-президентом Всемирного банка.

В 2007 году Георгиева была награждена орденом Дружбы — за большой вклад в укрепление сотрудничества между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития.

В 2010 году она заняла пост члена Европейской комиссии, однако в 2016-м подала в отставку, чтобы занять должность исполнительного директора банка. Также баллотировалась на должность главы ООН, однако проиграла действующему генсеку Антониу Гутерришу. 25 сентября 2019 года Георгиева была избрана на должность директора-распорядителя МВФ.