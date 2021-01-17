CNN составил список из 15 фактов самого наглого вранья Трампа

Среди них утверждения о подконтрольности пандемии COVID-19, обвинения конгрессмена в поддержке террористов, неточности в цифрах о торговле с Китаем. CNN пишет, что Трамп начал и закончил свое президентство враньем

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Телеканал CNN представил список из 15 случаев, когда действующий президент США нагло врал гражданам. В нем упомянуты случаи, произошедшие за все четыре года правления главы государства.

Как пишет аналитик CNN Дэниэл Дэйл, Трамп начал свое президентство с вранья. Во время его речи на инаугурации в январе 2017 года в Вашингтоне пошел дождь. Однако позже в этот же день на балу в честь церемонии Трамп заявлял, что дождь не начинался, пока он не закончил говорить.

Самой опасной ложью президента названы его заявления о том, что эпидемия коронавирусной инфекции в стране находится под контролем. В марте 2020 года во время брифинга в Белом доме Трамп заявил, что несмотря на заразность коронавируса, он «находится под полным контролем» властей. Эти слова уже тогда расходились с оценками пандемии со стороны экспертов из области здравоохранения.

Третьей в списке стало заявление Трампа 2019 года об опасности для штата Алабама от урагана Дориан. После этого метеослужба опровергла эту данные, однако президент не захотел признавать свою ошибку и даже продемонстрировал подправленную карту ураганов.