Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 61,53 (-0,04) Quote, 13:29
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 68,54 (-0,12) Quote, 13:29
Зеленский не принял отставку премьера Гончарука Политика, 20:29 Пентагон опроверг попытки скрыть данные о раненых при обстреле в Ираке Политика, 20:25 В ЕС предложили запретить систему распознавания лиц в публичных местах Политика, 20:09 Монету с портретом отрекшегося ради любви короля продали за £1 млн Общество, 20:05 Суд арестовал по делу о хищениях секты «бога Кузи» заслуженную артистку Общество, 20:05 МОК присоединился к судебному процессу между WADA и РУСАДА Спорт, 19:49 Посол России ответил Польше на слова о документах про восстание в Варшаве Политика, 19:41 Три вопроса о правительственном кризисе на Украине Политика, 19:36 Депутаты предложат лишать свободы за финансирование партий из-за рубежа Политика, 19:27 Суд арестовал заммэра Ярославля по подозрению в получении взятки Общество, 19:14 Адвокат Ротенберга сообщил о планах подать апелляцию по иску к банкам ЕС Бизнес, 19:08 Путин и Меркель по телефону обсудили предстоящую конференцию по Ливии Политика, 19:00 Российские биатлонистки показали худший в сезоне результат в эстафете Спорт, 18:59 Эминем без анонса выпустил новый альбом Общество, 18:55
Политика ,  
0 

В ЕС предложили запретить систему распознавания лиц в публичных местах

Еврокомиссия хочет ввести запрет на три-пять лет, чтобы за это время оценить последствия технологии распознавания лиц для защиты персональных данных граждан и их прав на неприкосновенность частной жизни
Фото: Rodrigo Reyes Marin / ZUMA Wire / ТАСС

Еврокомиссия предложила временно запретить системы распознавания лиц в общественных местах Евросоюза, пишет Reuters со ссылкой на 18-страничный документ, подготовленный комиссией.

Запрет может быть введен на срок от трех до пяти лет, чтобы в этот период оценить последствия этой технологии для защиты персональных данных населения и его права на неприкосновенность частной жизни. Кроме того, документ предлагает странам ЕС назначить представителей, которые будут отвечать за выполнение новых правил.

СМИ узнали причину отказа суда запретить систему распознавания лиц
Общество

Исключения планируется сделать для проектов в сфере безопасности и научных исследований. По данным источников Reuters, перед итоговым решением ЕК изучит отзывы на свои предложения и представит их в феврале.

В ноябре 2019 года Савеловский районный суд Москвы не удовлетворил иск жительницы столицы Алены Поповой, требовавшей признать незаконным применение технологии распознавания лиц в работе камер наблюдения (в Москве таких камер около 3 тыс., системой также планируется оснастить все видеокамеры города — их около 160 тыс.). В мотивировочной части, как писали «Ведомости», суд указал, что слежка не является вмешательством в частную жизнь: технология распознавания лиц не позволяет установить личность человека.

Автор: Артём Губенко
Теги: европейский союз, распознавание лиц, камеры
Материалы по теме
Рособрнадзор анонсировал внедрение нейросетей на ЕГЭ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter