В ЕС предложили запретить систему распознавания лиц в публичных местах

Еврокомиссия хочет ввести запрет на три-пять лет, чтобы за это время оценить последствия технологии распознавания лиц для защиты персональных данных граждан и их прав на неприкосновенность частной жизни

Фото: Rodrigo Reyes Marin / ZUMA Wire / ТАСС

Еврокомиссия предложила временно запретить системы распознавания лиц в общественных местах Евросоюза, пишет Reuters со ссылкой на 18-страничный документ, подготовленный комиссией.

Запрет может быть введен на срок от трех до пяти лет, чтобы в этот период оценить последствия этой технологии для защиты персональных данных населения и его права на неприкосновенность частной жизни. Кроме того, документ предлагает странам ЕС назначить представителей, которые будут отвечать за выполнение новых правил.

Исключения планируется сделать для проектов в сфере безопасности и научных исследований. По данным источников Reuters, перед итоговым решением ЕК изучит отзывы на свои предложения и представит их в феврале.

В ноябре 2019 года Савеловский районный суд Москвы не удовлетворил иск жительницы столицы Алены Поповой, требовавшей признать незаконным применение технологии распознавания лиц в работе камер наблюдения (в Москве таких камер около 3 тыс., системой также планируется оснастить все видеокамеры города — их около 160 тыс.). В мотивировочной части, как писали «Ведомости», суд указал, что слежка не является вмешательством в частную жизнь: технология распознавания лиц не позволяет установить личность человека.