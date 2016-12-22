Минфин задумал ограничить максимальный размер пени за долги по налогам

Максимальный размер пени за долги по налогам для бизнеса и граждан не должен превышать сумму налоговой задолженности, решили в Минфине. Ведомство разработало соответствующие поправки в Налоговый кодекс

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В Минфине разработали поправки в Налоговый кодекс, которые ограничивают максимальный размер пеней за налоговые недоимки, сообщает «Коммерсантъ». Как пояснил изданию источник в ведомстве, поправки нужны «для улучшения положения налогоплательщиков».

Изменения планируется внести в ст. 75 Налогового кодекса, проект разработан в связи с поручением президента Владимира Путина, которое он дал после пресс-конференции в декабре 2017 года.

Размер пеней для граждан и бизнеса не должен превышать сумму налоговой задолженности, говорится в законопроекте. Их начисление будет прекращаться в тот день, когда их сумма сравняется с размером самой задолженности.

Ранее с 1 октября Минфин вдвое увеличил пени для бизнеса за просрочку уплаты налога начиная с 31-го календарного дня просрочки: она была увеличена с 1/300 до 1/150 ставки рефинансирования Банка России​.

Президент России Владимир Путин во время ежегодной конференции 14 декабря предложил освободить граждан и индивидуальных предпринимателей от просроченной налоговой задолженности. Причем он поручил сделать это «максимально дебюрократическим способом: без обращения человека в налоговые инспекции». Соответствующий закон быстро приняла Дума, Путин успел подписать его до Нового года — 29 декабря.

16 января министр финансов Антон Силуанов рассказал, что, по уточненным подсчетам, россиян освободят от уплаты недоимок на 183,8 млрд руб.

Будут списаны зафиксированные на 1 января 2015 года недоимки физических лиц по налогам на недвижимое имущество, земельные участки и транспортные средства, а также задолженность по пеням, начисленным с того времени по таким недоимкам. Спишут также долги индивидуальных предпринимателей на 1 января 2015 года по упрощенным налогам, ЕНВД, по спецрежимам и по оплате патентами (кроме НДПИ, акцизов и таможенного НДС).

Также индивидуальным предпринимателям простят недоимки по страховым взносам и задолженность по пеням за периоды, истекшие до 1 января 2017 года. «Важно, что такое списание будет производиться и уже производится без обращения налогоплательщиков, будь то граждане или индивидуальные предприниматели, в налоговые органы», — сказал тогда министр.



