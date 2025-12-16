 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

У семьи бывшего мэра Карачаевска изъяли участки на землях нацпарка

Прокуратура установила, что экс-мэр Лайпанов незаконно передал родственникам и доверенным лицам охраняемые природные территории под строительство гостиниц и кафе
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск прокурора Карачаево-Черкесии о незаконном отчуждении двух земельных участков площадью 0,35 га в поселке Домбай и обращении в доход государства имущества бывшего мэра Карачаевска Сапара Лайпанова, его подчиненных, родственников и других доверенных лиц, сообщили в прокуратуре КЧР.

«Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики обратилась с иском в суд об обращении в доход Российской Федерации земельного участка площадью 0,35 га, расположенного в поселке Домбай, и о взыскании денежной суммы в размере 279,7 млн руб., эквивалентной стоимости земельных участков», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Иск был зарегистрирован в суде 22 августа 2025 года. В качестве ответчиков — 20 человек.

Как рассказал РБК источник, знакомый с содержанием иска, прокуратура установила факт незаконного обогащения родственников и доверенных лиц Лайпанова за счет земель Тебердинского национального парка в Карачаево-Черкесии, который является особо охраняемой природной территорией и с 1997 года включен в состав биосферных резерватов ЮНЕСКО. Согласно законодательству, эти земли относятся к федеральной собственности и не подлежат приватизации.

Следственный комитет в 2025 году возбудил более 24 тыс. дел о коррупции
Политика
Александр Бастрыкин
Лайпанов возглавлял Карачаевский городской округ с 1996 по 2009 годы. Как установило обвинение, чиновник в силу занимаемой должности знал, что поселок Домбай окружен охраняемыми природными территориями, на распоряжение которыми муниципалитет не имеет полномочий, однако вынес постановления, предоставив земельные участки заповедника под строительство гостиниц и кафе братьям Мурадину и Шурумбию Лайпановым, племяннику Идрису Лайпанову, двоюродному племяннику жены Рашиду Гаппоеву, своему водителю Владимиру Деревякину и другим доверенным лицам. Они подали заявления в подведомственное администрации МУП «Земля» об определении границ землеотводов за счет заповедника, а подчиненный Лайпанова Борис Салпагаров направил в Роснедвижимость ложную информацию о том, что землеотводы не относятся к особо охраняемой территории, что позволило поставить их на учет и присвоить кадастровые номера.

Бывший мэр и его первый заместитель Дахир Кипкеев передали земли в аренду по целевым договорам своим родственникам и доверенным лицам, которым также были незаконно выданы разрешения на строительство гостиниц и кафе в особо охраняемой природной зоне. Позднее Лайпанов издал постановления о приватизации земельных участков, договоры об их купли-продаже заключили по заниженной цене — 646 тыс. руб. — в 110 раз меньше кадастровой стоимости (71,7 млн руб.)

В 2022 году Лайпанов, занимая должность и. о. гендиректора АО «Распределительная сетевая компания» в Черкесске оказался среди фигурантов дела о сокрытии денежных средств в размере более 18 млн руб., за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам.

Юлия Овчинникова, Надежда Сарсания
