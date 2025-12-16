 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Нардеп Безуглая заблокировала трибуну Рады с требованием уволить Сырского
Сюжет
Военная операция на Украине

Депутат Рады Безуглая заблокировала трибуну и устроила потасовку
Video

Депутат Верховной рады Украины, член партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заблокировала трибуну парламента с требованием отставки главкома ВСУ Александра Сырского, передает «Страна.ua».

Безуглая пришла на заседание с несколькими плакатами — об «увольнении» Сырского и требованием о «военной реформе», которые вывесила на трибуне, приклеив скотчем. «Трибуна заблокирована», — написала парламентарий в телеграм-канале, прикрепив селфи. На фото видно, что микрофоны на трибуне также обмотаны красным скотчем.

Вскоре возникла потасовка — нардеп Сергей Тарута подрался с Безуглой, когда та пыталась блокировать трибуну, и сорвал ее плакаты. Как сообщил депутат Алексей Гончаренко в телеграм-канале, в Раде «начались стычки». «Тарута срывает ленты и ссорится с Безуглой», — подписал он видео.

Позднее, пишет «Страна.ua», Безуглая нецензурно выразилась в адрес другого нардепа, также с ней вступил в словесную перепалку спикер Рады Руслан Стефанчук, требуя разблокировать трибуну. Сейчас в Раде объявлен перерыв.

Читаем РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Марьяна Безуглая Александр Сырский Верховная рада Украины Украина Военная операция на Украине

