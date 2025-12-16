ФСБ заявила о задержании подростков, готовивших диверсию на «Дружбе»

Молодые люди занимались поджогами объектов инфраструктуры. Задержанным — от 14 до 17 лет, по данным ФСБ, они получили задание в группе по поиску быстрого заработка в Telegram

Четверо подростков задержаны за попытку диверсии на нефтепроводе в Липецкой области, сообщили РБК в Центре общественных связей ФСБ. Задержанным от 14 до 17 лет. Они планировали подорвать наземный участок магистрального нефтепродуктопровода «Транснефть — Дружба» в Лебедянском районе Липецкой области.

«Дружба» — это система магистральных нефтепроводов по транспортировке российской и казахстанской нефти в страны Восточной и Центральной Европы. Один из крупнейших трубопроводов в мире, его общая длина составляет 8,9 тыс. км, из них 3,9 тыс. — по территории России. Общая мощность — 1,2–1,4 млн барр. в сутки. Нефтепровод «Дружба» и его значение для Европы База знаний

«Установлено, что задержанные в группе по поиску быстрого заработка в мессенджере Telegram в октябре 2025 года установили контакт

с сотрудником украинских спецслужб, по заданиям которого за денежное вознаграждение совершали поджоги объектов транспортной

и энергетической инфраструктуры, а также получили координаты тайника

с СВУ для подрыва нефтепродуктопровода», — сообщили в ФСБ.

Все задержанные арестованы, по местам их жительства прошли обыски.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 (приготовление к диверсии) УК России (наказание от 12 до 20 лет лишения свободы).

После начала конфликта в феврале 2022 года прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» неоднократно останавливалась из-за утечек и других нештатных ситуаций. Несколько аварий на «Дружбе» произошли в августе 2025 года: 13-го, 18-го и 22-го числа. Венгрия заявила, что во всех трех случаях причиной стали атаки со стороны ВСУ. 22 августа после удара ВСУ по инфраструктуре близ белорусской границы прокачка нефти по южной нити (в Венгрию и Словакию) остановилась на пять дней.

