Обама назвал женщин лучшими политиками и раскритиковал пожилых лидеров

По мнению экс-президента США, если бы женщины управляли каждой страной на планете в течение двух лет, ситуация в мире могла бы существенно улучшиться. Женщины, бесспорно, лучше мужчин, добавил Обама

Барак Обама (Фото: Lim Huey Teng / Reuters)

Женщины, бесспорно, лучше мужчин, в том числе в политике. Об этом во время выступления в Сингапуре заявил экс-президент США Барак Обама, передает BBC News.

«Я абсолютно уверен, что, если бы женщины управляли каждой страной на планете в течение двух лет, мы бы увидели существенное улучшение во всем, [включая] стандарты уровня жизни», — заявил Обама. Он добавил, что женщины неидеальны, но назвал бесспорным утверждение о том, что они лучше мужчин.

«Если вы посмотрите на мир и посмотрите на проблемы, [то поймете, что ситуация связана], как правило, со старыми людьми, как правило, мужчинами, не уступающими дорогу», — продолжил экс-президент. Политическим лидерам важно напоминать себе, что они находятся на своем месте для работы, а не для поддержки собственной власти, заключил он.

Дональду Трампу, нынешнему президенту США, который рассчитывает на переизбрание, 73 года. Среди его вероятных соперников на предстоящих выборах 2020 года — 77-летний Джо Байден и 78-летний сенатор Берни Сандерс.