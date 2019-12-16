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Политика ,  
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Обама назвал женщин лучшими политиками и раскритиковал пожилых лидеров
По мнению экс-президента США, если бы женщины управляли каждой страной на планете в течение двух лет, ситуация в мире могла бы существенно улучшиться. Женщины, бесспорно, лучше мужчин, добавил Обама
Барак Обама (Фото: Lim Huey Teng / Reuters)

Женщины, бесспорно, лучше мужчин, в том числе в политике. Об этом во время выступления в Сингапуре заявил экс-президент США Барак Обама, передает BBC News.

«Я абсолютно уверен, что, если бы женщины управляли каждой страной на планете в течение двух лет, мы бы увидели существенное улучшение во всем, [включая] стандарты уровня жизни», — заявил Обама. Он добавил, что женщины неидеальны, но назвал бесспорным утверждение о том, что они лучше мужчин.

Политика
Обама назвал себя феминистом

«Если вы посмотрите на мир и посмотрите на проблемы, [то поймете, что ситуация связана], как правило, со старыми людьми, как правило, мужчинами, не уступающими дорогу», — продолжил экс-президент. Политическим лидерам важно напоминать себе, что они находятся на своем месте для работы, а не для поддержки собственной власти, заключил он.

Дональду Трампу, нынешнему президенту США, который рассчитывает на переизбрание, 73 года. Среди его вероятных соперников на предстоящих выборах 2020 года — 77-летний Джо Байден и 78-летний сенатор Берни Сандерс. 

Барак Обама занимал пост президента США с 2009 по 2017 год, после ухода вместе с женой подписал контракт с Netflix на производство фильмов и сериалов. Во время президентства, в 2016 году, Обама написал статью в журнале Glamour, в которой назвал себя феминистом. «Нам нужно менять отношение, которое разрешает рутинное домогательство в отношении женщин», — отмечал он.

Автор: Артём Губенко
Теги: Барак Обама, пожилые люди, политика
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