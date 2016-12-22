Стали известны результаты закрытых экзит-полов в Приморье

По данным опросов, за врио главы Приморья Олег Кожемяко отдали голоса чуть менее 50% респондентов. Но около половины опрошенных не стали говорить за кого голосовали. После официального подсчета 35% протоколов, у Кожемяко 60,14%

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Источник РБК, близкий к штабу ​врио главы Приморья Олега ​Кожемяко, сообщил РБК данные закрытого опроса ФСО, сделанного на выходе с избирательных участков. По его словам, более 40% опрошенных отказались отвечать, за кого голосовали. Среди тех, кто ответил, 48% сказали, что отдали голос за Кожемяко. Еще 37% сказали, что голосовали за кандидата от ЛДПР Андрея Андрейченко, говорит собеседник РБК.

Федеральный чиновник, имеющий отношение к кампании в Приморье, приводит похожие данные опроса ФСО. По его словам, отказались отвечать на выходе с участков 47,9%-50,2% избирателей в зависимости от района. Из тех, кто ответил, 47-48,5% сказали, что голосовали за Кожемяко, 34,5-37,8% — за Андрейченко. За Розу Чемерис («За женщин России»), по этим данным, проголосовали 5% избирателей, за Алексея Тимченко (Партия Роста) — 3,9-6,8% в зависимости от района.

Еще один источник, близкий к штабу, подтвердил РБК эти цифры.

В повторных выборах в Приморье приняли участие четыре кандидата: Кожемяко, который баллотировался самовыдвиженцем, кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко, выдвинутый от Партии Роста Алексей Тимченко, а также Роза Чемерис, выдвинутая от партии «За женщин России». Кандидат от«Патриотов России» Игорь Степаненко заявил о снятии своей кандидатуры в последнюю неделю избирательной кампании.

Коммунист Андрей Ищенко, который был фаворитом гонки на аннулированных выборах главы Приморья в сентябре, был не допущен до участия в повторных выборах — приморский избирком забраковал сданные им подписи для регистрации кандидатом из-за обнаруженных нарушений. В связи с этим Ищенко призвал своих сторонников портить бюллетени.

ЦИК в режиме реального времени публикует данные обработанных протоколов. На момент публикации материала система «ГАС Выборы» обработала более 35% протоколов. По этим данным, Кожемяко лидирует с 60,14% голосов. На втором месте Андрейченко с 25,94%, Тимченко получает 5,44%, Чемерис — 3,93%.