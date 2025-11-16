 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Орбан рассказал, что ответил бы на предложение Путина забрать Закарпатье

Сюжет
Военная операция на Украине
Венгрия уже участвовала в разделе Европы, и тогда у них с Германией не получилось, и потому не стоит забирать Закарпатье при появлении такой возможности, считает Орбан. «Вы уже пытались», — сказал он немецкому миллиардеру
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Венгрия не согласится забрать Закарпатье у Украины, если это предложит российский президент Владимир Путин, заявил венгерский премьер Виктор Орбан в интервью гендиректору и совладельцу немецкой медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру (состояние $1,2 млрд). Запись опубликована на YouTube.

«Вы, немцы, уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли. Так что опыт подсказывает, что не стоит пускаться в эту авантюру», — ответил Орбан, на что Депфнер рассмеялся.

Венгрия в середине XX века была зависима от нацистской Германии, присоединилась к Тройственному пакту (1940) и вступила на стороне Берлина во Вторую мировую войну, участвуя во вторжении в Югославию (1941) и СССР (1941). Красная армия взяла Будапешт в начале 1945 года, примерно тогда же представители венгерского правительства подписали соглашение о прекращении военных действий.

Закарапатье — область на западе Украины, граничит с Венгрией, Словакией, Польшей и Румынией. До 1920 года этот регион был частью Венгрии. По данным венгерских властей, сейчас в Закарпатской области Украины проживают 150 тыс. венгров. Будапешт называл восстановление прав национальных меньшинств одним из условий для вступления Украины в ЕС.

Мерц попросил Зеленского, чтобы молодые украинцы не ехали в Германию
Политика
Фридрих Мерц и Владимир Зеленский

Журналист попросил Орбана представить, что американский президент Дональд Трамп согласится разделить Европу на две части — западную и российскую, после чего спросил: «Где окажется Венгрия? Вы бы попытались занять нейтральную позицию где-то посередине? Были бы вы, скажем, российским протекторатом или американским союзником?»

Орбан ответил, что Венгрия — часть западной цивилизации, но напомнил, что этнически венгры восточного происхождения. «Это странная история о том, откуда у венгров такие родственники, — признал он и добавил: — Несмотря на эти генетические факты, мы принадлежим Западу». Он подчеркнул, что Венгрия не желает покидать НАТО и ЕС, даже при наличии проблем с Брюсселем, которые нужно решить.

