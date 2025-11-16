В письме Эпштейна нашли критику теорий заговора о катастрофе у Смоленска

Эпштейн, указывая на свои польские корни, критиковал распространение в Польше теорий заговора относительно авиакатастрофы Ту-154 в 2010 году. По его мнению, это осложняло принятие национальной трагедии и оскорбляло память жертв

Джеффри Эпштейн (Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Reuters)

Осужденный за сексуальные преступления американский финансист Джеффри Эпштейн критиковал теории относительно авиакатастрофы Ту-154M 2010 года, в которой погибли президент Польши Лех Качиньский, чиновники, политики и другие деятели. Об этом пишет RMF24 со ссылкой на одно из писем, опубликованных конгрессменами 12 ноября.

Среди более 20 тыс. документов, опубликованных Комитетом по надзору Палаты представителей, журналисты нашли электронное письмо от апреля 2014 года, адресованное Эпштейном женщине с польской фамилией. В нем финансист затрагивает тему польской политики и споров вокруг катастрофы в Смоленске.

В частности, Эпштейн критикует тех, кто продвигает теории заговора касательно авиакатастрофы. Он пишет, что подобные нарративы усложняют принятие национальной трагедии поляками.

«Эти теории заговора — это заблуждение и оскорбление памяти жертв авиакатастрофы, включая самого покойного президента. Как поляк, который хотя бы немного знаком с польской политикой и экономикой, и как журналист, ежедневно следящий за мировой политикой и событиями, я глубоко разочарован количеством людей, которые цепляются за эти теории заговора, а ученым и специалистам, продвигающим подобные идеи, должно быть стыдно», — написал он.

Генеалогические базы данных указывают на то, что бабушки и дедушки Эпштейна и по отцовской, и по материнской линии, были евреями и происходили с территорий современных Польши, Литвы и Белоруссии, уточняет RMF24. Дед финансиста по отцовской линии родился в Белостоке.

Финансист отмечает также, что нет никаких доказательств, указывающих на ответственность России за авиакатастрофу. Москва, как пишет Эпштейн, не получила бы от нее никакой выгоды, а негативные последствия были бы огромными, включая международное осуждение. Эпштейн также отвергает теории, согласно которым вину за произошедшее несет действующий премьер Дональд Туск (также возглавлял правительство в 2007-2014 годах, в том числе на момент гибели Качиньского). Трагедия не принесла бы премьеру политической выгоды, полагает предприниматель.

«Качиньский был одним из самых верных союзников США среди европейских лидеров, и даже Россия, с её напористой дипломатической политикой, не рискнула бы полностью разорвать отношения с США, убив близкого союзника», — говорится в письме. Эпштейн также пишет, что подобный сценарий вызвал бы международное осуждение.

Распространившиеся в Польше теории заговора он сравнил с теми, что ставят под сомнение американское гражданство экс-президента Барака Обамы (президентом США может быть лишь гражданин страны по рождению).

Самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту, в частности, находились Качиньский и его супруга, а также депутаты сейма, высшее военное командование, религиозные и общественные деятели, всего 96 человек, которые направлялись на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины расстрела в Катыни. Все они погибли.

Расследование этих событий в Польше продолжается до сих пор. Изначально польская комиссия установила, что самолет на большой скорости опустился ниже разрешенной минимальной высоты и врезался в дерево в условиях плохой видимости. Однако позднее в Польше начали новое расследование, и апреле 2022 года тогдашний глава комитета по расследованию авиакатастрофы Антоний Мачеревич обвинил в ней российские спецслужбы.

Россия неоднократно опровергала свою причастность к трагедии. Согласно версии СК, крушение произошло из-за ошибки экипажа, который продолжал посадку в условиях отсутствия видимости. Кремль призывал не политизировать произошедшую в Смоленске авиакатастрофу.