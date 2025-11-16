 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В ходе марша «поколения Z» в Мексике пострадали более 100 полицейских

Более 100 правоохранителей пострадали в ходе столкновений во время протестов в центре Мехико, сообщил на пресс-конференции министр общественной безопасности города Пабло Васкес Камачо.

Как передает Reuters, тысячи людей вышли на протесты под лозунгом «Поколение Z» по всей Мексике накануне. Протестующие выступают против всплеска преступности, их действия спровоцировало убийство мэра Уруапана Карлоса Манзо, застреленного на публичном мероприятии в День мертвых.  

К поколению Z относятся люди, родившиеся в период с 1997 по 2012 год.

Почти половине пострадавших правоохранителей (40) потребовалась госпитализация. Также пострадали 20 мирных жителей.

В Мехико небольшая группа протестующих в капюшонах снесла ограждения вокруг Национального дворца, где проживает президент Клаудия Шейнбаум, что спровоцировало столкновения с полицией по борьбе с беспорядками, которая применила слезоточивый газ, сообщают очевидцы агентства Reuters.

Камачо сообщил, что 20 человек были арестованы, а еще 20 «направлены в суд за административные правонарушения». 

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Полина Минаева
Мексика протесты полиция

