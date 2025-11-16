 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

Орбан заявил о близком достижении мира на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине

Конфликт на Украине может завершиться в скором будущем, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью гендиректору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру.

«Думаю, что мы очень близки к достижению мира», — заявил Орбан, отвечая на вопрос журналиста о перспективах урегулирования конфликта.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Виктор Орбан Украина Венгрия
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Юристы предложили перед покупкой квартиры теперь проводить расследование Общество, 06:53
Трое детей отравились угарным газом при пожаре в Улан-Удэ Общество, 06:29
Слюсарь заявил о массированной воздушной атаке на Ростовскую область Политика, 05:56
Орбан заявил о близком достижении мира на Украине Политика, 05:49
Папа римский Лев XIV встретился с голливудскими звездами в Ватикане Политика, 05:41
Еще в двух аэропортах ограничили полеты Политика, 05:22
Трамп с августа приобрел облигации на сумму свыше $80 млн Бизнес, 05:14
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Загорелись два цеха по производству диванов близ Иркутска Общество, 04:58
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Times узнала о возможном слиянии крупнейших в мире рекламных корпораций Бизнес, 04:49
В АдГ дали прогноз на возобновление энергопартнерства Германии и России Политика, 04:30
Россиянам напомнили, как легально увеличить пенсию вдвое Общество, 03:56
Telegraph узнал, кто готовит заговор против премьера Британии Политика, 03:50
Гоночный автомобиль врезался в толпу в Австралии Общество, 03:32