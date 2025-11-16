Орбан заявил о близком достижении мира на Украине
Конфликт на Украине может завершиться в скором будущем, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью гендиректору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру.
«Думаю, что мы очень близки к достижению мира», — заявил Орбан, отвечая на вопрос журналиста о перспективах урегулирования конфликта.
Материал дополняется
