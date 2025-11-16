 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп потребовал от NBC уволить ведущего Сета Майерса из-за критики

Президент Трамп призвал NBC уволить ведущего Сета Майерса после его очередной критики в адрес главы государства. В США заявляют об угрозе свободе слова
Сет Майерс
Сет Майерс (Фото: Bryan Smith / Zuma / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп потребовал от телеканала NBC уволить ведущего Сета Майерса.

Трамп в Truth Social заявил, что у Майерса «синдром помешательства на Трампе» (Trump Derangement Syndrome, TDS), а его шоу является «рейтинговой катастрофой». «Помимо всего прочего, Майерс не имеет таланта, и NBC должна уволить его немедленно», — написал в посте Трамп.

Ранее Майерс раскритиковал президента, назвав его «самым непопулярным президентом всех времен», передает Sun.

Сет Майерс (дата рождения: 28 декабря 1973 года) — американский комик, сценарист, актер и телеведущий, наиболее известный как ведущий Late Night with Seth Meyers на NBC. Ранее — главный сценарист и участник Saturday Night Live, где он вел рубрику «Weekend Update».

Обама заступился за телеведущего Киммела после критики Трампа
Политика
Барак Обама

Это не первый случай критики телеведущего со стороны Трампа. В августе, после сообщений о продлении контракта ведущего с NBC, Трамп заявил, что у Майерса «нет ни рейтингов, ни таланта, ни интеллекта», передает People.

Позже, в сентябре, после того, как ABC объявила, что шоу Jimmy Kimmel Live! будет «на неопределенный срок» снято с вечернего эфира, президент Дональд Трамп призвал NBC последовать такому примеру в отношении Майерса. «Теперь на Fake News NBC остались Джимми и Сет, два полных неудачника. Их рейтинги тоже ужасны. Давай, NBC», — написал в Truth Social Трамп.

Шоу Jimmy Kimmel Live! было приостановлено после спорных заявлений Киммела о убийстве Чарли Кирка. В то время Трамп публично призвал уволить Киммела.

В начале ноября Трамп назвал Мейерса «по-настоящему сумасшедшим» и поставил под вопрос законность его насмешек после того, как ведущий высмеял его заявления о катапультах в шоу Late Night with Seth Meyers. Во время обращения к войскам в Японии Трамп объявил, что издаст указ о возвращении использования паровых, а не электромагнитных, катапульт на авианосцах.

Мейерс показал фрагмент обращения Трампа и саркастически назвал его «экспертным трактатом» о катапультах, ведущий также пошутил о необходимости создать новый сегмент под названием «Сет переводит Трампа на английский». «Эксперты говорят, что возврат к старой системе обойдется в миллиарды, но Трамп считает, что он знает об авиации больше всех, потому что танцует как один из тех ребят, которые держат сигнальные палки на взлетной полосе», — продолжил ведущий, показывая отредактированный фрагмент, где Трамп одет как авиамаршал.

Трамп уже инициировал судебные процессы с ABC, CBS, критиковал NBC и ABC, назsвая их «двумя худшими и самыми предвзятыми в истории».

После победы Трампа на выборах Комитет по защите журналистов США назвал иски политика в адрес прессы «явной и прямой угрозой свободе СМИ».

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Дональд Трамп NBC увольнения
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

