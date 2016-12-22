Россия назвала резолюцию ООН о правах человека в Сирии «ядовитой»

Новая резолюция Третьего комитета Генассамблеи ООН, посвященная нарушениям прав человека в Сирии, вызвала резкую критику российского представителя. Однако Россия оказалась в меньшинстве

Фото: Marko Djurica / Reuters

Россия выступила против принятия резолюции о ситуации в сфере прав человека в Сирии Третьим комитетом Генассамблеи ООН, отвечающим за гуманитарные вопросы. По словам ​заместителя постпреда РФ в ООН Геннадия Кузьмина, задачей этой резолюции является оказание давления на Дамаск, передает «РИА Новости».

Несмотря на то что российская сторона подала голос против, резолюция была принята абсолютным числом голосов — в ее поддержку проголосовали 106 стран, против — 16.

«Мы не раз выступали против попыток превратить Третий комитет в орган, штампующий политизированные страновые резолюции с единственной целью — оказать давление на правительство одного из государств — членов ООН», — оценил проект резолюции Кузьмин в ходе заседания комитета.

По словам заместителя российского постпреда, документ «стал ядовитым концентратом всех идей и инициатив, которые противники Дамаска не смогли «протолкнуть» на других площадках». Резолюцию он охарактеризовал как «средство сведения геополитических счетов». К недостаткам документа он, в частности, отнес продление срока работы механизма по расследованию преступлений в Сирии, назвав его незаконным. Также он осудил включение в документ вопроса о применении химического оружия в Сирии, указав, что он «не имеет ни малейшего отношения к мандату Третьего комитета».

Также 16 ноября Третий комитет ГА ООН принял резолюцию об ущемлениях прав человека в Крыму. Подобная резолюция принимается комитетом ежегодно на протяжении уже трех лет подряд. В поддержку резолюции проголосовало 67 стран, против — 26, еще 82 страны воздержались.