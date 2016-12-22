Православная церковь Польши запретила контакты с Киевским патриархатом

Украинские церкви, добивающиеся независимости от Московского патриархата, в прошлом «совершили немало зла», что не позволяет установить с ними неканоническое общение, считают в Польской автокефальной православной церкви

Митрополит Варшавский и всей Польши Савва (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Архиерейский собор Польской автокефальной православной церкви (ПАПЦ) запретил священникам контакты с УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ), говорится в сообщении на официальном портале церкви. Таким образом, православная церковь Польши отказалась поддержать позицию Константинопольского патриархата.

В заявлении отмечается, что события на Украине «разрушительно влияют на всю церковную жизнь православия в целом». В ПАПЦ отказались признать предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ Филарета и Макария каноническими фигурами.

«Лица, лишенные рукоположения... не могут быть лидерами в установлении мира в православной церкви Украины. Их действия вызывают еще большую путаницу и скандал. Только соблюдение догматических и канонических норм церкви и сохранение старых традиций защитит православие от сложных последствий на международном уровне», — подчеркнули в ПАПЦ.

В связи с этим священникам ПАПЦ запрещены канонические контакты с «духовенством» так называемого Киевского патриархата и так называемой Украинской автокефальной православной церковью, которые в прошлом совершили немало зла».

Тем самым ПАПЦ подтвердила свою позицию, высказанную еще в сентябре, до того как Вселенский патриархат официально принял решение о начале предоставления автокефалии Киеву. В письме секретаря канцелярии Польской православной церкви Ежи Дорошкевича, поступившем в РБК, указывалось, что Украинская православная церковь Киевского патриархата не может получить автокефалию без консультации с поместными церквями.

Ранее свою позицию по предоставлению автокефалии УПЦ высказала Сербская православная церковь. Она также отказалась поддержать Константинополь, назвав предстоятелей неканонических церквей Украины «лидерами раскольнических групп».