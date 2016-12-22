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Американские прокуроры предъявили обвинение Ассанжу
Политика, 09:49
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Американские прокуроры предъявили обвинение Ассанжу
По данным Reuters и The Washington Post, обвинительное заключение было конфиденциальным, прокуроры не хотят предавать его гласности до ареста Ассанжа, чтобы тот не смог уклониться от заключения под стражу
Джулиан Ассанж (Фото: Dominic Lipinski / FA Bobo / PA Images / ТАСС)

Прокуратура в США предъявила обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который в 2012 году получил политическое убежище на территории посольства Эквадора в Лондоне, где пребывает до сих пор. Об этом сообщают со ссылкой на обвинительные документы агентство Reuters и газета The Washington Post.

Согласно обоюдным данным Минюст США не планировал каким-либо образом оглашать информацию об обвинениях. Ее непреднамеренно раскрыл помощник прокурора Восточного округа Вирджинии Келлен Дуайер.

Осведомленный источник Reuters указывает, что документ изначально был конфиденциальным, то есть информация о ходе расследования по такому делу не разглашается. По его словам, прокуроры просят судью закрыть от общественности документы по уголовному делу, не связанному с Ассанжем. В нем содержатся отметки о том, что первоначально документ был подан в окружной суд США в Александрии, штат Вирджиния, в августе.

Какие именно обвинения предъявлены основателю WikiLeaks, не уточняется.

Собеседники агентства в американском правительстве не прокомментировали документ с закрытым обвинительным заключением в отношении Ассанжа. Представитель прокуратуры, в документах которой содержалась информация о предъявлении обвинений, Джошуа Стуве заявил Reuters, что заявление подано по ошибке. В разговоре с The Washington Post он добавил, что и имя Ассанжа было указано ошибочно.

В документе говорится, что прокуроры пытались сохранить обвинения против Ассанжа в тайне до ареста, поскольку это позволило бы правоохранителям быть уверенными в том, что он не избежит заключения под стражу.

«Документ, подтверждающий ордер на арест, ходатайство об этом и соответствующий приговор должны оставаться конфиденциальными до тех пор, пока Ассанж не будет арестован в связи с обвинениями по уголовному делу, чтобы он не избежал ареста и экстрадиции», — цитирует агентство заключение.

WSJ узнала о готовности США предъявить обвинения Ассанжу
Политика

О готовности Минюста США предъявить обвинения Ассанжу ранее со ссылкой на источники сообщила The Wall Street Journal. По информации издания, в течение последних нескольких лет американские прокуроры обсуждали обвинения, которые потенциально могут предъявить Ассанжу и теперь готовы это сделать. Газета предположила, что основателя WikiLeaks могут обвинить в шпионаже.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Джулиан Ассанж , обвинение
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