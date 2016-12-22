WSJ узнала о готовности США предъявить обвинения Ассанжу

В Минюсте США рассчитывают, что публичное предъявление обвинений Джулиану Ассанжу сподвигнет власти Эквадора к его выдворению из посольства в Лондоне

Кот Джулиана Ассанжа на балконе посольства Эквадора в Лондоне (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Министерство юстиции готовится предъявить обвинения основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, в США положительно оценивают шансы добиться его экстрадиции. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне, знакомые с ситуацией.

Американские прокуроры в течение последнего года обсуждали, какие обвинения предъявить основателю Wikileaks, портала, на котором публиковались секретные документы Госдепа США. Источники газеты не уточнили, велись ли переговоры с Великобританией или Эквадором, но, по их словам, они воодушевлены развитием событий. Джулиан Ассанж сейчас находится в посольстве Эквадора в Великобритании из-за опасения экстрадиции в США.

Как отмечает газета, прокуроры намерены публично предъявить Ассанжу обвинения, чтобы подтолкнуть процесс его выдворения из посольства. Детальное разъяснение обвинений против Ассанжа может сподвигнуть власти Эквадора к сдаче основателя Wikileaks, сказал газете источник.

Обвинения могут включать нарушение закона о шпионаже, который подразумевает наказание за распространение информации, имеющей отношение к национальной безопасности.

«По этому поводу я скажу лишь: «Увидим», — прокомментировал эту информацию газете глава подразделения Минюста США по нацбезопасности Джон Демерс. Адвокат Ассанжа Барри Поллак сказал газете, что ничего не слышал от властей по поводу уголовного дела.

Джулиан Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году из-за ордера на арест в Швеции (его обвиняли в изнасиловании, расследование было закрыто, но ордер продолжает действовать) и опасений экстрадиции в США. В октябре этого года МИД Эквадора подтвердил предоставление Ассанжу посольства. Летом президент страны рассказал о переговорах с основателем Wikileaks прекращению действия убежища.