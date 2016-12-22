ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,50 65,38 EUR Нал. 76,28 74,12 USD Бирж. 65,90 -1,12 EUR Бирж. 74,68 -1,28 USD ЦБ. 66,62 -1,38 EUR ЦБ. 75,54 -1,22 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 5732,62 -157,38 IMOEX 2381,45 +0,12% RTSI 1131,13 +1,24% Brent 67,01 -0,49% DJIA 25293,31 +0,85% Nasdaq 7259,82 +1,73%
WSJ узнала о готовности США предъявить обвинения Ассанжу
Лента новостей
Как создаются культовые кинотрюки с автомобилями на льду 02:30, РБК и Toyo Черчесов объяснил разгромное поражение от Германии 02:03, Общество На фоне задержки встречи с Помпео в КНДР испытали новое оружие 01:26, Политика В Совфеде пригрозили «за минуты» закрыть Азовское море украинским судам 01:20, Политика Сборная России по футболу потерпела крупное поражение от Германии 00:45, Спорт Адвокаты заявят отвод следователю за оскорбление Кокорина 00:44, Общество Премьер Украины назвал сроки получения нового кредита от МВФ 00:10, Политика В МИД России отвергли планы наращивания военной мощи в Азовском море 00:06, Политика «ФК Открытие» передал в банк плохих долгов активы почти на 440 млрд руб. 00:06, Финансы Украинский министр ответил на статью о подготовке убийц в детском лагере 15 ноя, 23:50, Политика Госдеп назвал слова Трампа о выходе из РСМД «предупредительным выстрелом» 15 ноя, 23:40, Политика Личный опыт: я живу в пентхаусе 15 ноя, 23:05, РБК и Элитная недвижимость Футбол. Товарищеский матч. Германия — Россия. Онлайн 15 ноя, 22:45, Спорт NBC сообщил о попытках Белого дома выдворить Гюлена из США 15 ноя, 22:42, Политика Три человека пострадали в результате взрыва в жилом доме в Москве 15 ноя, 22:37, Общество Ари выйдет в стартовом составе сборной России в матче с Германией 15 ноя, 22:31, Спорт Рабочий момент: 10 лайфхаков для ремонта 15 ноя, 22:29, РБК и Мир В ООН поддержали проект резолюции России о борьбе с героизацией нацизма 15 ноя, 22:21, Политика Мэй решила «дойти до конца» в вопросе Brexit вопреки угрозе отставки 15 ноя, 22:03, Политика IBU назвал критерии восстановления российского биатлона в правах 15 ноя, 22:03, Спорт Курс доллара на Московской бирже опустился ниже ₽66 15 ноя, 22:01, Финансы Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 15 ноя, 21:57, РБК и Schneider Electric СК возбудил дело против главы Северо-Кавказского управления Ростехнадзора 15 ноя, 21:47, Общество Россия vs Украина: какие сценарии возможны в споре о $3 млрд 15 ноя, 21:32, Экономика Фонд Сороса назвал методы Facebook угрозой ценностям демократии 15 ноя, 21:31, Общество Выписавшую себе премий на ₽108 тыс. чиновницу оштрафовали на ₽40 тыс. 15 ноя, 21:28, Общество 15 часов на одном заряде: компактный ноутбук для долгих поездок 15 ноя, 21:07, РБК и Lenovo Мединский упрекнул худруков театров в «нездоровом либерализме» 15 ноя, 21:04, Общество
WSJ узнала о готовности США предъявить обвинения Ассанжу
Политика, 02:44
0
WSJ узнала о готовности США предъявить обвинения Ассанжу
В Минюсте США рассчитывают, что публичное предъявление обвинений Джулиану Ассанжу сподвигнет власти Эквадора к его выдворению из посольства в Лондоне
Кот Джулиана Ассанжа на балконе посольства Эквадора в Лондоне (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Министерство юстиции готовится предъявить обвинения основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, в США положительно оценивают шансы добиться его экстрадиции. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне, знакомые с ситуацией.

Американские прокуроры в течение последнего года обсуждали, какие обвинения предъявить основателю Wikileaks, портала, на котором публиковались секретные документы Госдепа США. Источники газеты не уточнили, велись ли переговоры с Великобританией или Эквадором, но, по их словам, они воодушевлены развитием событий. Джулиан Ассанж сейчас находится в посольстве Эквадора в Великобритании из-за опасения экстрадиции в США.

Как отмечает газета, прокуроры намерены публично предъявить Ассанжу обвинения, чтобы подтолкнуть процесс его выдворения из посольства. Детальное разъяснение обвинений против Ассанжа может сподвигнуть власти Эквадора к сдаче основателя Wikileaks, сказал газете источник.

Обвинения могут включать нарушение закона о шпионаже, который подразумевает наказание за распространение информации, имеющей отношение к национальной безопасности.

«По этому поводу я скажу лишь: «Увидим», — прокомментировал эту информацию газете глава подразделения Минюста США по нацбезопасности Джон Демерс. Адвокат Ассанжа Барри Поллак сказал газете, что ничего не слышал от властей по поводу уголовного дела.

Джулиан Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году из-за ордера на арест в Швеции (его обвиняли в изнасиловании, расследование было закрыто, но ордер продолжает действовать) и опасений экстрадиции в США. В октябре этого года МИД Эквадора подтвердил предоставление Ассанжу посольства. Летом президент страны рассказал о переговорах с основателем Wikileaks прекращению действия убежища.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Минюст США , Джулиан Ассанж
Главное
«ФК Открытие» передал в банк плохих долгов активы почти на 440 млрд руб. Финансы
Материалы по теме
Суд обязал Ассанжа платить за интернет и лоток для кота Политика
Джулиан Ассанж заявил о готовности сдаться властям Великобритании Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter