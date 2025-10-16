Глава НАО рассказала о трансформации региона в условиях «серости и грязи»

Удивительно, что нефтяной регион отапливается сегодня углем, дизельным топливом и дровами, заявила Гехт. Уход от дизельной генерации она назвала одной из задач на ближайшие пять лет

Ирина Гехт (Фото: Владимир Андреев / РБК)

Одна из задач в рамках развития Ненецкого автономного округа — оптимизировать энергетические затраты и сделать их эффективными, заявила губернатор региона Ирина Гехт в эфире «Таманцев. В итоге» телеканала РБК.

«Вообще, удивительно, что нефтяной регион отапливается сегодня углем, дизельным топливом и дровами. То есть, северный завоз у нас — это достаточно большие объемы завозимого топлива. Когда ты приезжаешь в село, и вот эти горы угля — это вот серость и грязь», — рассказала Гехт.

Электроснабжение сельских населенных пунктов Ненецкого автономного округа обеспечивают локальные стационарные дизельные электростанции. Согласно докладу Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса региона за 2024 год, их общее количество составляет 34. Все ДЭС находятся в хозяйственном ведении «Севержилкомсервис».

Губернатор отметила, что технологии из нефтяного сектора также внедряются и «в мирную жизнь». В качестве примера она напомнила, что в поселке Хорей-Вер сейчас реализуют стратегию, которая позволит уйти от дизельной генерации, перейдя на тепловые насосы.

«Это, естественно, повышает эффективность теплоотдачи, и, соответственно, более экологично. Естественно, мы там будем пытаться мультиплицировать этот опыт на другие населенные пункты <…> Уйти от дизельной генерации — это, на мой взгляд, задача тоже ближайших пяти лет, перейдя на КПГ с последующим использованием СПГ», — добавила Гехт.

Главой Ненецкого автономного округа Ирину Гехт избрали в сентябре. В 2024–2025 годах она была председателем правительства Запорожской области, но покинула пост, после чего должность была упразднена. Среди приоритетов стратегии развития НАО до 2030 года она обозначила развитие транспорта, медицины, образования, а также нефтегазового комплекса, включая участие региона в развитии инфраструктуры Северного морского пути.