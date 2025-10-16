 Перейти к основному контенту
Политика
0

Глава НАО рассказала о трансформации региона в условиях «серости и грязи»

Глава НАО Гехт рассказала о трансформации региона в условиях «серости и грязи»
Удивительно, что нефтяной регион отапливается сегодня углем, дизельным топливом и дровами, заявила Гехт. Уход от дизельной генерации она назвала одной из задач на ближайшие пять лет
Ирина Гехт
Ирина Гехт (Фото: Владимир Андреев / РБК)

Одна из задач в рамках развития Ненецкого автономного округа — оптимизировать энергетические затраты и сделать их эффективными, заявила губернатор региона Ирина Гехт в эфире «Таманцев. В итоге» телеканала РБК.

«Вообще, удивительно, что нефтяной регион отапливается сегодня углем, дизельным топливом и дровами. То есть, северный завоз у нас — это достаточно большие объемы завозимого топлива. Когда ты приезжаешь в село, и вот эти горы угля — это вот серость и грязь», — рассказала Гехт.

Электроснабжение сельских населенных пунктов Ненецкого автономного округа обеспечивают локальные стационарные дизельные электростанции. Согласно докладу Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса региона за 2024 год, их общее количество составляет 34. Все ДЭС находятся в хозяйственном ведении «Севержилкомсервис».

Губернатор отметила, что технологии из нефтяного сектора также внедряются и «в мирную жизнь». В качестве примера она напомнила, что в поселке Хорей-Вер сейчас реализуют стратегию, которая позволит уйти от дизельной генерации, перейдя на тепловые насосы.

Глава НАО заявила об отсутствии темы объединения с Архангельской областью
Политика
Ирина Гехт

«Это, естественно, повышает эффективность теплоотдачи, и, соответственно, более экологично. Естественно, мы там будем пытаться мультиплицировать этот опыт на другие населенные пункты <…> Уйти от дизельной генерации — это, на мой взгляд, задача тоже ближайших пяти лет, перейдя на КПГ с последующим использованием СПГ», — добавила Гехт.

Главой Ненецкого автономного округа Ирину Гехт избрали в сентябре. В 2024–2025 годах она была председателем правительства Запорожской области, но покинула пост, после чего должность была упразднена. Среди приоритетов стратегии развития НАО до 2030 года она обозначила развитие транспорта, медицины, образования, а также нефтегазового комплекса, включая участие региона в развитии инфраструктуры Северного морского пути.

Теги
Ненецкий автономный округ Ирина Гехт дизельное топливо СПГ Экология
