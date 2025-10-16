 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Россиян арестовали в Камбодже по делу о мошеннических call-центрах

Фото: Leonard Zhukovsky / Shuttersrock
Фото: Leonard Zhukovsky / Shuttersrock

В Камбодже задержали 3455 граждан из 20 стран, включая Россию, Китай и Монголию, в рамках борьбы с нелегальными call-центрами. Об этом пишет Khmer Times со ссылкой на комитет по противодействию интернет-мошенничеству.

В период с 27 июня по 14 октября комитет проводил операцию по борьбе с киберпреступностью, охватившую 92 объекта. Как отмечает издание, она стала крупнейшей в Камбодже в этом году.

Консул сообщил о наличии россиян в нелегальном call-центре в Мьянме
Общество
Посольство России&nbsp;в Бангкоке

Дела в отношении 75 человек уже переданы в суд. Также был наложен арест на помещения call-центров и собраны вещественные доказательства для дальнейшего расследования.

Возбуждены уголовные дела — в число вменяемых иностранцам преступлений входят интернет-мошенничество, убийство и торговля людьми. Власти заявили, что спасли значительное количество жертв торговли людьми и ликвидировали несколько организаций, причастных к этому.

Власти Камбоджи запустили национальную кампанию по борьбе с киберпреступностью 14 июля.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Камбоджа россияне аресты мошенничество call-центр
