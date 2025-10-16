Главу ОБСЕ оштрафовали за посещение митинга в Тбилиси

Элина Валтонен на митинге в Тбилиси, Грузия, 14 октября 2025 года (Фото: elina.m.valtonen / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Министра иностранных дел Финляндии и действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Элину Валтонен оштрафовали на 5 тыс. лари (около $ 1,8 тыс.) за посещение протестной акции перед парламентом Грузии. Об этом сообщило издание Tabula со ссылкой на МВД.

На этой неделе Валтонен прибыла в Грузию в рамках турне по Южному Кавказу. 14 октября она посетила митинг на проспекте Руставели в Тбилиси и опубликовала на своей странице в соцсети Х пост с поддержкой протестующих. По словам Валтонен, они собрались, чтобы «выразить обеспокоенность репрессивным курсом своей страны».

После этого премьер Грузии Ираклий Кобахидзе отменил запланированную встречу с Валтонен. В качестве причины было обозначено ее участие «в незаконном митинге и ложные заявления». Также Грузия передала ноту протеста секретариату ОБСЕ и странам-участникам в связи со случившимся. В МИД страны отметили, что подобные действия противоречат сотрудничеству в рамках ОБСЕ.

Протесты в Грузии продолжаются почти год — они начались в конце октября 2024-го после парламентских выборов, на которых ЦИК Грузии объявила победу правящей партии «Грузинская мечта». Оппозиция и занимавшая тогда пост президента Саломе Зурабишвили отказались признавать эти результаты.

Накануне «Грузинская мечта» инициировала ужесточение ответственности за нарушения в ходе протестов — участникам митинга после официального требования о его прекращении грозят административные аресты на срок до 60 суток, а повторные нарушения могут привести к возбуждению уголовного дела.