Минобороны опубликовало видео удара по бронетанковому заводу в Николаеве

Удар по бронетанковому заводу в Николаеве. Видео

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Российские военные нанесли удар пятью ракетами по бронетанковому заводу в Николаеве, сообщило Минобороны. В результате поражены пять промышленных зданий на территории предприятия. Уничтожены 10 единиц бронированной техники, включая шесть танков. Из-за ракетного удара производство и ремонт бронетанковой техники на заводе остановились, добавили в ведомстве.