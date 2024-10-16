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Политика ,  
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В США сообщили об использовании Ми-17 российского производства в учениях

В США за последние месяцы дважды заметили вертолеты Ми-17 российского производства — в Северной и Южной Каролине. Американские военные заявили, что речь идет об учениях. Россия продавала Пентагону такие вертолеты для Афганистана
Вертолеты&nbsp;Ми-17, задействованные в ходе учений в Армении в 2020 году
Вертолеты Ми-17, задействованные в ходе учений в Армении в 2020 году (Фото: Ваграм Багдасарян / ТАСС)

Командование специальных операций армии США рассказало «РИА Новости», что использовало на учениях вертолет Ми-17 российского производство.

«Речь идет просто об учениях. В связи с интересами безопасности мы не можем раскрыть их суть», — подчеркнули американские военные.

До этого американские СМИ, в частности The Aviationist, писали, что в начале октября в аэропорту штата Южная Каролина заметили российский Ми-17 без опознавательных знаков — jон окрашен в серый цвет и виден только серийный номер 20-2133 на хвостовой балке.

Вертолет сел в Южной Каролине для дозаправки и после, по данным Aviationist, отправился во Флориду. Издание отмечало, что, как считается, несколько Ми-17 эксплуатируются управлением секретных авиационных технологий армии США, которое обеспечивает авиационную поддержку силам спецопераций во время секретных миссий.

При этом в середине августа экспортный вариант Ми-17 заметили в Северной Каролине. Тогда вертолет с номером 20-2131 высадил несколько военных с рюкзаками, которые ушли в близлежащий лес, а утром на том же Ми-17 покинули место. Это вызвало в соцсетях сообщения о том, что в районе действуют «террористы».

Американские власти объяснили, что военные были участниками учений, и не смогли связаться с владельцем самого поля, где приземлился вертолет, а связались с владельцем магазина, расположенного в этом районе. «Ранее на этой неделе армия США провела учения в общине Эльдорадо округа Монтгомери, используя военный вертолет, не принадлежащий США. Армия признала непреднамеренное отсутствие связи с их стороны», — сказал шериф округа Монтгомери Пит Херрон в интервью CBS 17 News.

The Aviation отмечает, что всего за несколько лет было замечено пять вертолетов Ми-17, однако, предположительно, в США эксплуатируются около 30 таких машин.

МИД потребовал от США объяснения передачи Украине российских Ми-17
Политика
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

В 2011 году Россия заключила контракт более чем на $367 млн с Пентагоном, в рамках которого США получили 21 вертолет Ми-17, которые собирались использовать в Афганистане (Вашингтон вывел оттуда войска в 2022 году). В 2018 году издание Marine Time Corps писало, что американская армия собирается использовать в учениях в Аризоне два российских вертолета — боевой Ми-24 либо Ми-17.

Весной 2022 года США решили передать 11 вертолетов Ми-17 российского производства Украине в рамках военной помощи. Позже Вашингтон заявил о намерении передать еще четыре таких машины. МИД России потребовал объяснений от США.

The Washington Post писала, что на Украине к началу боевых действий уже находились пять Ми-17: украинские предприятия занимались ремонтом машин, поскольку были знакомы с техникой советского производства. Вертолеты формально все еще принадлежали афганскому правительству, но так как они были оплачены из бюджета США в рамках помощи Афганистану, Пентагон в декабре прошлого года уведомил конгресс, что намерен обращаться с вертолетами как с собственностью министерства, писала газета.

Москва осуждает военную помощь Киеву. Минобороны отчитывалось об уничтожении Ми-17 в ходе конфликта.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Южная Каролина Северная Каролина учения Ми-17 Армия США
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