Кнессет эвакуировали из-за обстрела Иерусалима

Во время обстрела Иерусалима в середине парламентской сессии эвакуировали кнессет Израиля. Спустя 40 минут он возобновил работу

Кнессет (парламент) Израиля эвакуировали в середине сессии из-за крупного ракетного обстрела Иерусалима и Тель-Авива, передает The Times of Israel.

По данным издания, депутатов и других присутствующих на сессии направили в бомбоубежище. Спустя 40 минут кнессет возобновил парламентскую сессию, отмечает издание.

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До эвакуации в парламенте выступил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. В своем обращении к кнессету он заявил, что страна начала извлекать уроки из неудач, которые привели к проникновению боевиков ХАМАС на израильскую территорию 7 октября.

«Причины произошедшей катастрофы будут расследованы, <...> и мы начали делать выводы», — заявил он.

Премьер Израиля обратился к другим государствам с призывом объединиться в противостоянии с ХАМАС. Он также предупредил ливанскую группировку «Хезболла» и Иран, чтобы те «не испытывали Израиль».

Ранее боевое крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассама» сообщило, что организация нанесла ракетные удары по Тель-Авиву и Иерусалиму из-за нападений на мирных жителей сектора Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о сиренах воздушной тревоги в центре Израиля и на юге страны.

Боевики ХАМАС с 7 октября регулярно обстреливают ракетами города Израиля, в том числе Хайфу, Ашкелон, Тель-Авив. 15 октября в ЦАХАЛ заявили, что завершают подготовку к «крупной наземной операции» в секторе Газа, которая будет включать атаки с воздуха, моря и суши.